Frank Ocean, guarda i video della sua performance al Coachella

Frank Ocean era sicuramente l’act più atteso del weekend al Coachella. In fondo erano sei anni che non si esibiva dal vivo. Sette ne sono passati, invece, dal suo secondo e ultimo disco Blonde, mentre i singoli più recenti, Dear April e Cayendo, risalgono ad un lontano 2020.

Per tutti coloro che non erano al Coachella e volevano godersi la performance di Ocean in live-streaming dal canale del festival, però, questo non è potuto accadere. A differenza di tutti gli altri artisti che sono stati regolarmente trasmessi sui seguitissimi canali del festival, a qualche ora dall’inizio dello show dell’artista californiano, il Coachella ha annunciato che non ci sarebbe stato un live-streaming del concerto nella delusione generale.

Una certa nevrosi è cominciata così a serpeggiare tra i fan di Ocean, intimoriti dal fatto che il loro beniamino potesse dare un’improvvisa e clamorosa buca. Alla fine, Frank sul palco si è presentato, solo con un’ora di ritardo.

Durante il set, iniziato con una versione indie rock di Novacane, brano del 2011, Ocean ha parlato del nuovo album, facendo intendere che non è ancora pronto, e del fratello Ryan Breaux, morto nell’estate del 2020 in un incidente stradale e con cui era solito andare al Coachella come pubblico. A livello musicale invece, lo show è stato molto vario, con intramezzi rave di Dj Crystalmess, momenti più acustici e riarrangiamenti dei brani più conosciuti, come White Ferrari.

Ecco alcuni video della performance:

FRANK OCEAN COACHELLA AT YOUR BEST pic.twitter.com/afs2JQ79rc — jaydee (@yo_jaydee) April 17, 2023

Frank Ocean Performance Of Crack Rock At Coachella 2023 pic.twitter.com/1G0qO2pWk5 — Rap301 (@Rap301_) April 17, 2023

if u not watching Frank Ocean perform live at Coachella rn, WHAT ARE YOU DOING pic.twitter.com/ptq0KaqRoz — mosh ☆ (@moshpitterr) April 17, 2023

New arrangement of “White Ferrari” at Coachella pic.twitter.com/7v05qihhHJ — Complex Music (@ComplexMusic) April 17, 2023

Frank ocean – nights at Coachella pic.twitter.com/EF4DdRnIp4 — cynia davenport (@cyniadavenport1) April 17, 2023

Frank Ocean performing Chanel at Coachella pic.twitter.com/dKyA9EdO3I — Frank Ocean Updates (@blahnded) April 17, 2023