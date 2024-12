Chi è la cantante che si esibirà a Seattle coi musicisti dei Soundgarden

Fan del grunge segnatevi la data: il 14 dicembre i musicisti dei Soundgarden torneranno a suonare assieme all’annuale concerto di raccolta fondi per il Seattle Children’s Hospital. Nella serata si esibiranno anche Duff McKagan dei Guns N’ Roses e Doug Martsch dei Built To Spill.

La band, che si è sciolta definitivamente nel 2017 (dopo la reunion del 2010) a causa della morte del cantante Chris Cornell, non utilizzerà il nome Soundgarden. Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shephard si esibiscono come Nudedragons, anagramma di Soundgarden già utilizzato nel 2010 per il primo concerto a sorpresa della reunion della band allo Showbox di Seattle.

L’altra grande novità sarà la persona che avrà il difficile compito di sostituire, almeno per una sera, Chris Cornell. Come già successo recentemente con i Linkin Park, anche qui il cambio sarà drastico e al microfono ci sarà Shaina Shepherd. È una cantautrice, educatrice musicale, e organizzatrice di eventi di Seattle di estrazione soul cresciuta con il mito di Nina Simone e formatasi tra gospel e musica corale, un mix di radici differenti che hanno dato forma alla sua band soul-prog, i Bearaxe. Shepherd ha inoltre pubblicato una decina di singoli solisti di svariati generi musicali tra il 2020 e il 2024 e collaborato con artisti come Duff McKagan, Chong The Nomad e Acid Tongue.

Non è la prima volta che Shepherd e Thayil collaborano, i due infatti si sono ritrovati al concerto virtuale in onore degli Alice in Chains nel 2020 dove con Bubba Dupree, Bill Herzog e Nathan Yaccino hanno suonato le cover di It Ain’t Like That e What The Hell Have I degli Alice in Chains.

Prima di Shaina Shepherd ha cantato coi tre membri sopravvissuti della band anche Brandi Carlile, prima del concerto-tributo a Cornell del 2019, poi nel vinile pubblicato per il Record Store Day del 2020 A Rooster Says contenente Black Hole Sun e Searching With My Good Eye Close e nel 2021 durante un concerto di Carlile al Gorge Amphitheater.