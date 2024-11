Tom Morello ha scritto un brano con Post Malone: «Mi ricorda Chris Cornell»

Negli ultimi anni Post Malone ha collaborato con molti grandi artisti, dalla leggenda del country Dolly Parton a regine del pop come Doja Cat e Taylor Swift. E a quanto pare in ballo c’è anche una collaborazione con Tom Morello.

Il chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave ha infatti rivelato durante un podcast dell’esistenza di questa canzone assieme. Morello ha raccontato che i due «cinque o sei anni fa» hanno passato assieme qualche ora in studio: «Abbiamo scritto una canzone assieme che, alle mie orecchie, suona come quello che Beat It è stato per Michael Jackson». «È una hit, un pezzone rock. Non vedo l’ora di beccarci per finirlo».

Morello ha parlato di Post Malone come di un «ragazzo molto impegnato» con un talento «pazzesco», arrivando a paragonare il suo stile di scrittura con quello di Chris Cornell. «Quando scrivevamo canzoni con Chris, gli passavamo la musica – che fosse una serie di semplici accordi come in I Am the Highway o qualche riff più complicato – e lui riuscita subito a scriverci delle melodie fantastiche», ha spiegato Morello. «Le registravamo e così lui poteva poi dedicarsi a scriverne il testo. È lo stesso processo che usa Post Malone».

Continua Morello il paragone tra Malone e Cornell: «La cosa che hanno in comune è che entrambi scrivono stupende melodie che sono riconoscibili, orecchiabili, bellissime».