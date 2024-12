Tom Morello: «I Public Enemy sono più rock‘n’roll del 95% delle band hair metal»

In una recente intervista per Guitar World, Tom Morello ha espresso la sua opinione sulla Rock and Roll Hall of Fame, evidenziandone una problematica.

Il chitarrista, che lo scorso hanno ha presenziato alla cerimonia di ingresso dei Rage Against The Machine, ha così spiegato: «Rock and Roll Hall of Fame non dovrebbe essere aperta solo per le band rock, non è questo il motivo per cui esiste». Continua Morello: «I Public Enemy sono più rock‘n’roll del 95% delle band hair metal che abbiano mai preso in mano uno strumento, non credete?».

«Qui parliamo di una certa musica con uno spirito, una sorta di spirito giovanile», ha approfondito meglio il chitarrista. «Rock’n’roll dovrebbe avere qui inteso in un senso molto molto ampio. Penso che ci sia spazio per molti altri generi».

La stessa Hall of Fame nei precedenti anni ha chiarito i suoi criteri per l’ammissione: «Nato dalla collisione di rhythm and blues, country e gospel, il rock’n’roll è qualcosa di inclusivo e in continua evoluzione» cui obiettivo resta «celebrare il suono delle culture giovanili e onorare gli artisti la cui musica ci continua a connettere».