Come è andata la reunion dei Soundgarden?

Ieri sera i Soundgarden si sono esibiti allo Showbox di Seattle nella serata benefica per raccogliere fondi per il Seattle Children’s Hospital. Per l’occasione la band ha rispolverato un vecchio alias, Nudedragons, che come è facile da intendere è un anagramma della parola Soundgarden, e che era già stato usato in passato nel 2010 per la prima reunion.

I tre membri originali del gruppo, Kim Thayil, Ben Shepherd e Matt Cameron sono così saliti sul palco con la cantante di Seattle Shaina Shepherd (leggete qui se volete saperne di più) per suonare cinque brani dal repertorio della band, Hunted Down, Outshined, Flower, Beyond The Wheel e Kickstand e una cover, Kick Out The Jams degli MC5. Per Kickstand e Kick Out The Jams, i Nudegardens sono stati raggiunti sul palco da Duff McKagan, storico membro dei Guns N’ Roses, che ha contribuito con voce e chitarra ai brani.

Qui alcuni video della serata, compreso l’intero show (durato poco più di 25 minuti) che ha immortalato anche uno stage diving fallito di Shaina. Guarda i video.

Nudedragons (Soundgarden) Full Show Live at Seattle Showbox SMOOCH with Shaina Shepherd | 2024 4K

2024: Nudedragons (Soundgarden): HUNTED DOWN Live

