Britney Spears: in arrivo il biopic ufficiale basato sul suo libro

La Universal Pictures si è aggiudicata i diritti del best-seller di Britney Spears The Woman in Me, e ci sono anche già regista e produttore: Jon M. Chu e Marc Platt.

La notizia è stata condivisa dalla popstar che ha scritto sui social di star lavorando a un progetto segreto e che Platt «ha sempre realizzato i miei film preferiti».

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

La Universal si è aggiudicata i diritti delle memorie della popstar in quella che sembra essere stata un’asta competitiva. Nel libro, Spears racconta il suo viaggio verso la celebrità dai giorni del Mickey Mouse Club fino al suo caso di tutela e alle vicende giudiziarie contro la sua famiglia di cui si è discusso tantissimo.

Un libro pieno di rivelazioni su collaboratori ed ex fidanzati, da quando le hanno portato via i figli a quando era obbligata a esibirsi per poterli vedere. Una storia che racconta la natura predatoria di chi la circondava. Il volume è diventato un best seller superando un milione di copie solo nella prima settimana. Ora l’attesa è tutta nel sapere chi interpreterà Britney.