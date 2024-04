Britney Spears trova un accordo col padre: non ci saranno più processi

Britney Spears ha raggiunto un accordo con suo padre Jamie Spears ed eviterà due processi precedentemente programmati su come sono stati spesi i soldi durante la sua controversa tutela legale.

«Sebbene la tutela sia stata interrotta nel novembre 2021, il suo desiderio di libertà è ora veramente completo», ha detto venerdì pomeriggio il suo avvocato Mathew Rosengart in una dichiarazione. «Come desiderava, la sua libertà ora include il fatto che non avrà più bisogno di presenziare o di essere coinvolta in tribunale o tantomeno coinvolta in procedimenti legali in questa materia».

Anche l’avvocato di Jamie, Alex Weingarten, ha confermato l’accordo venerdì, dicendo che risolve tutte le controversie in sospeso. «Jamie è entusiasta che tutto questo sia ormai alle sue spalle. Ama moltissimo sua figlia e tutto ciò che ha fatto è stato per proteggerla e sostenerla».

La pop star – che in precedenza aveva descritto i suoi 14 anni di tutela, gestiti per lo più da suo padre, come traumatizzanti – avrebbe dovuto iniziare il primo dei due processi il mese prossimo. Entrambi avrebbero dovuto avere al centro il denaro prelevato dal suo patrimonio e utilizzato per pagare tutto ciò che riguardava la conservatorship.

Già dal 2022 erano venuti fuori dettagli a dir poco da film: secondo alcune fonti, quando Spears si trovava in una clinica, nel 2019, dopo aver cancellato la sua seconda residency a Las Vegas ed essere andata in pausa a tempo indeterminato, il suo telefono era ancora tracciato. Secondo l’accusa, Jamie Spears stava “monitorando tutto”, comprese le “conversazioni della Spears con i suoi amici, con sua madre”. Accusa che la controparte ha definito ‘calunnie’.

Una fonte vicina ha ora detto che la Spears ha accettato di accordarsi con suo padre per evitare un “circo” in tribunale. Con il nuovo accordo “tutto è discutibile”, dice la fonte. La Spears ha parlato apertamente, ha ripristinato i suoi diritti ed è pronta ad andare avanti con la sua vita.

In una dichiarazione del giugno 2021, Spears affermò di sentirsi sfruttata e “vittima di bullismo” da parte di suo padre e dei manager sotto la loro supervisione. «Ho mentito e detto al mondo intero che sto bene e che sono felice. È una bugia. Ho pensato che forse, se lo avessi detto abbastanza, forse avrei potuto diventare felice, perché ho negato tutto. Sono rimasta scioccata. Sono traumatizzata. Sai, “fingi finché non ce la fai”. Ma ora ti dico la verità, ok? Non sono felice. Non riesco a dormire. Sono depressa. Piango ogni giorno».

Spears aveva affermato di essere stata “costretta” ad accettare il suo tour Piece of Me del 2018 sotto la minaccia di “spaventose” azioni legali e di essere stata trattata come una “schiava” mentre si preparava per le date della la sua seconda residency a Las Vegas, Domination. Dopo aver detto che aveva bisogno di una pausa, il suo medico le ha prescritto un potente farmaco al litio «dal nulla», ha detto.

«Mi sentivo ubriaca. Non potevo davvero farcela da sola», ha detto alla corte. La Spears ha detto che è stata poi mandata in un programma di riabilitazione privata a Beverly Hills che costava 60.000 dollari al mese. Non aveva telefono, né porta per la privacy nella sua stanza, e doveva sedersi su una sedia per 10 ore al giorno, sette giorni alla settimana, sottomettendosi al programma da cui desiderava disperatamente fuggire.

«Ho pianto al telefono [con mio padre] per un’ora, e lui ha adorato ogni minuto», ha detto. «Amava il controllo che aveva su qualcuno potente come me. Gli è piaciuto molto», ha detto, con la voce grondante di disprezzo.

L’avvocato Rosengart, nel frattempo, ha dichiarato che la sua cliente è “un’artista coraggiosa di proporzioni storiche ed epiche». Ha citato il suo «straordinario successo» da quando è uscita dalla supervisione di suo padre, inclusa la sua collaborazione nell’agosto 2022 con Sir Elton John (Hold Me Closer) e la pubblicazione del suo vendutissimo libro, The Woman in Me.

«Ribadiamo la nostra gratificazione per essere nella posizione di contribuire a ripristinare i diritti civili e le libertà di Britney Spears e l’onore e il privilegio di servire e proteggere la signora Spears e ottenere i suoi obiettivi nella risoluzione di varie questioni legali in base al suo approccio attento e premuroso».