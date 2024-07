Britney Spears contro Halsey, poi ritratta

Britney Spears sta ritrattando i suoi commenti sul video di Halsey per la canzoneLucky. Pochi minuti dopo aver scritto su X di essersi sentita “violata e presa in giro” dal video diretto da Gia Coppola, ispirato dai problemi di salute della stessa Halsey, Spears ha affermato di non essere stata lei a twittare le critiche.

Nel suo post originale, la pop star di Gimme More ha affermato di essersi sentita “molto turbata” dal video, che traeva ispirazione dall’estetica di Spears e, utilizzando il ritornello della sua Lucky, sembrava fare riferimento alle lotte per la salute di Halsey. “Mi sento molestata, violata e vittima di bullismo”, si leggeva nel post. Il post, ora cancellato, minacciava persino di intentare un’azione legale contro Halsey, definendo il video “assolutamente crudele”.

«Non sapevo che un’artista come lei, una persona che ammiravo e ammiravo, mi avrebbe descritto in modo così ignorante, confezionandomi come una pop star [superficiale] senza cuore o preoccupazioni», ha continuato. «Ho i miei problemi di salute, motivo per cui ieri ho chiuso il mio account IG. Lo riattiverò sicuramente per dimostrare che CI TENGO».

Why is Britney Spears taking legal actions against Halsey after the release Lucky when she got Britney’s approval for the song sample?

She misunderstood the MV bc it’s not about her.

I’m sorry Britney but everyone can tell it’s about halseys battle with leukaemia and Lupus + pic.twitter.com/W3HF0FhNpP

— MUSE⁷ 💜RPWP 💖 LUCKY (@AndChisco) July 26, 2024