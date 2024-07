Gli Osbourne chiedono scusa a Britney, ma Ozzy specifica: «Fa lo stesso fottuto balletto ogni giorno»

Ozzy Osbourne e la sua famiglia si sono scusati con Britney Spears per i commenti fatti sui video che appaiono sul suo Instagram in cui balla in casa. Qualche giorno fa, la famiglia Osbourne aveva parlato di Britney in una puntata del loro podcast, con Ozzy che diceva: «Sono stufo di vedere Britney Spears ballare su YouTube ogni fottuto giorno. È triste, molto, molto triste». Il figlio di Ozzy, Jack, aveva aggiunto: «Salvate Britney», mentre la figlia Kelly aveva detto: «Lo so. Mi dispiace tanto per lei».

Britney rispose per le rime, dicendo agli Osbourne che erano la famiglia più noiosa di sempre e che dovevano andare a farsi fottere. Ora però Ozzy and family hanno chiesto scusa, si fa per dire, in un nuovo episodio dello show. Nel promo online Kelly inizia dicendo: «Possiamo chiedere scusa a Britney Spears?», con Ozzy che commenta: «Oh sì! Britney, ti devo davvero delle scuse». Tuttavia, il terrore dei pipistrelli di tutto il mondo, Ozzy, vorrebbe ancora che Britney non facesse «lo stesso balletto ogni giorno». «Mi dispiace tanto per aver fatto quel commento. Tuttavia, sarebbe meglio se non facessi lo stesso fottuto ballo ogni giorno. Cambia qualche movimento!».

Kelly tenta di salvare la situazione: «Britney, non smettere mai di ballare. Adoro il tuo modo di ballare. Ti rende felice. E mi dispiace tanto se qualcuno di noi ti ha offeso». Poi Sharon: «Ascolta, mi piace molto Britney», mentre Ozzy aggiunge: «Adoro Britney Spears, ma è sempre lo stesso ballo». «Non è vero», dice Kelly. «A volta usa i coltelli».

Aspettiamo una nuova, piccatissima, risposta di Britney.