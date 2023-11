Ozzy Osbourne: «Mi restano dieci anni al massimo, ma voglio un ultimo show»

Dopo aver cancellato a inizio anno il tour tra Regno Unito ed Europa a causa di gravi problemi fisici – e, di fatto, aver annunciato che non vedremo mai più un tour di Ozzy Osbourne – l’ex frontman dei Black Sabbath torna a parlare di sé e della propria salute in una lunga intervista (con la moglie Sharon) per la cover story di Rolling Stone UK.

View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone UK (@rollingstoneuk)

«Sarò fortunato se avrò ancora dieci anni di vita. In più, quando invecchi, il tempo passa più in fretta». Dichiarazioni che tengono conto di una lunga storia di problemi medici, iniziata con una caduta in bicicletta nel 2003 e proseguita tra Parkinson e una brutta caduta in casa nel 2019, che ha lasciato Ozzy con danni permanenti alla spina dorsale.

«Credevo che dopo tre interventi chirurgici avrei ripreso a camminare come prima, e invece, proprio con l’ultimo, hanno dovuto inserirmi un cazzo di pezzo di metallo nella colonna vertebrale. Poi hanno trovato un tumore in una delle vertebre e hanno dovuto togliere pure quello. È davvero dura. Il mio equilibrio è andato a p*ttane».

Pare dunque improbabile che rivedremo il Principe delle Tenebre (che oggi ha 74 anni) non solo in tour, ma anche su un palco. Ozzy, però, non è tipo da perdere la speranza: «Sto vivendo giorno per giorno, e se una mattina mi svegliassi e fossi in grado di tornare su un palco, lo farei subito. Per ora, tutto questo è come aver dovuto dire addio alla relazione più bella di tutta la vita. All’inizio, quando ho dovuto cancellare il tour, ero molto arrabbiato. Con me, con i medici, con il mondo. Ora è passato un po’ di tempo e mi sento di accettare il fatto».

E conclude: «Ma, se non posso più stare sul palco come prima, allora voglio solo un ultimo concerto. Uno show in cui poter ringraziare i fan della vita che mi hanno dato. Ci sto lavorando. Se morirò appena sceso dal palco, sarà l’addio di un uomo felice».