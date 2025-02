A Birmingham, Ozzy Osbourne non sarà presente durante tutto il set dei Black Sabbath

Le condizioni di salute di Ozzy Osbourne gli impediranno di stare sul palco per tutta la durata dell’esibizione dei Black Sabbath al Back to the Beginning, il concertone d’addio del 5 luglio a cui parteciperà un cast all-star e che si terrà al Villa Park, lo stadio dell’Aston Villa.

Parlando dell’evento nel suo programma su SiriusXM, Ozzy ha detto che «non prevedo di fare un set con i Black Sabbath, ma farò qualche pezzo con loro. Faccio quel che posso, dove mi sento a mio agio». Il morbo di Parkinson gli rende difficili i movimenti, anche camminare. «Ma per quanto mi lamenti, sono ancora vivo».

Back to the Beginning non è solo l’addio ai concerti Ozzy o uno show dei Black Sabbath nella formazione storica con Tony Iommi, Bill Ward e Geezer Butler. Sarà una giornata di musica, a metà tra il festival e il tributo, con Tom Morello come direttore musicale. Ci saranno tra gli altri Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, Mastodon, Billy Corgan, Jonathan Davis, Sammy Hagar. Al cast si sono aggiunti ieri Guns N’ Roses, Tool, Rival Sons, Chad Smith, Mike Watt e altri.

Il ricavato della giornata, che per Morello sarà «the most insane metal throwdown in history», sarà devoluto a Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital, Acom Children’s Hospice. Messi in vendita venerdì scorso, i biglietti sono andati esauriti in pochi minuti, creando non pochi malumori tra i fan.