I Black Sabbath hanno annunciato l’ultimo concerto della loro storia

L’atto finale del Black Sabbath si terrà là dove tutto è iniziato. La band di Ozzy Osbourne ha annunciato l’ultimo concerto della loro storia. Si terrà il 5 luglio 2025 al Villa Park, nella città dove è nata la band, Birmingham.

Sarà l’ultima occasione in cui si potrà vedere la line-up storica formata da Ozzy Osbourne con il chitarrista Tony Iommi, il bassista Geezer Butler, il batterista Bill Ward. Nome dell’evento: Back to the Beginning.

«È giunto per me il momento di tornare agli inizi, di restituire qualcosa al luogo dove sono nato», dice Osbourne in un comunicato. «Quanto sono fortunato a poterlo fare con l’aiuto delle persone a cui voglio bene? Birmingham è la vera casa del metal. Birmingham Forever».

Non sarà solo un concerto, ma un vero festival durante il quale Ozzy si esibirà anche da solo. Sarà il suo ultimo show. Sono previste performance di Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Halestrom, Lamb of God, Anthrax, Mastodon.

Si esibiranno anche Billy Corgan, David Draiman (Disturbed), Duff McKagan, Fred Durst, Lzzy Hale, Jack E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing, Mike Bordin (Faith No More), Papa V (Ghost), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Slash, Sleep Token ii, Tom Morello, Wolfgang Van Halen.

I biglietti verranno messi in vendita il 14 febbraio. I ricavi andranno in beneficenza a Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital, Acom Children’s Hospice.