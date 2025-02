A causa del Parkinson, Ozzy Osbourne non può più camminare

Ozzy Osbourne ha confermato che a causa del Parkinson ha problemi di deambulazione tali da non riuscire più a camminare. Lo ha detto nel suo programma Ozzy’s Boneyard su SiriusXM parlando di cosa ci si deve aspettare dalla reunion dei Black Sabbath prevista per il 5 luglio a Birmingham.

«Sono arrivato al 2025», ha detto Osbourne. «Non riesco più a camminare, ma sapete cosa pensavo durante le feste? Che per quanto mi lamenti, sono ancora vivo. Se ci penso c’è gente che non ha fatto la metà delle cose che ho fatto io e che non è più qui».

«È felice ed emozionato per questo ritorno», ha detto Sharon Osbourne alla BBC. «Il Parkinson è una malattia degenerativa, non la si può stabilizzare. Colpisce varie parti del corpo e gli ha colpito le gambe. Ma la sua voce è buona come non mai».

Quella al Villa Park non sarà solo la performance finale della formazione storica del gruppo, che non suona assieme da 20 anni, ma anche l’ultimo concerto di Ozzy, oltre che un festival hard & metal pieno di nomi (a questo link l’elenco), con Tom Morello nel ruolo di musical director.