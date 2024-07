Britney Spears ha mandato la famiglia Osbourne «a farsi fottere»

Britney Spears non è una che le manda a dire: non ci ha messo quindi molto a rispondere alla famiglia Osbourne che, durante una puntata del podcast The Osbournes, pubblicato lo scorso 16 luglio, ha definito “molto triste” il fatto che Britney posti molti video di sé stessa che balla su Instagram.

Durante una conversazione sui balletti di TikTok, Ozzy ha detto: «Sono stufo di vedere la povera vecchia Britney Spears su Instagram ogni fottuto giorno. È triste, molto, molto triste». A quel punto è intervenuto Jack, il figlio di Ozzy e Sharon: «Salvate Britney», poi è stato mentre la figlia Kelly ha commentato: «Lo so. Mi dispiace tanto per lei». Infine Sharon: «Povera piccola creatura. È straziante».

Poche ore dopo Britney è tornata su Instagram con un post in cui ha risposto per le rime: «Dirò alla famiglia Osbourne, che tra l’altro è la famiglia più noiosa conosciuta dall’umanità, di andare gentilmente a farsi fottere». Nel testo, più lungo, Brit parla di Kate Beckinsale, criticata recentemente sui social per non essersi vestita adeguatamente per la sua età: «Adoro Kate Beckinsale soprattutto perché è di Londra», ha scritto Britney. «Ho capito quanto fossero incredibilmente crudeli le persone che parlavano del suo Instagram dicendo che aveva bisogno di contenuti adatti alla sua età… ha cinquant’anni e ho pensato che fosse piuttosto tosto il modo in cui ha risposto con un mini fiocco tra i capelli, dimostrando letteralmente di avere 4 anni».

Il post: