Britney Spears chiede scusa a chiunque si sia offeso per il suo libro, Justin Timberlake compreso

Il libro di memorie di Britney Spears, The Woman in Me, è uscito lo scorso ottobre. All’interno rivelazioni schiaccianti su tutta la sua vita, dai suoi 13 anni di conservatorship alla complicata relazione con l’ex fidanzato Justin Timberlake. Una panoramica piuttosto completa di alcuni momenti che fino ad allora erano rimasti personali, e che i fan chiedevano a gran voce. Da quell’ottobre però, Britney ha iniziato a fare i conti con quel libro.

“Voglio scusarmi per alcune delle cose di cui ho scritto”, ha scritto la cantante su Instagram domenica sera. “Se ho offeso qualcuno delle persone a cui tengo, mi dispiace profondamente.” Da allora la Spears ha reso privato il suo account Instagram, limitando l’accesso ai 42,5 milioni di persone che già la seguono. La didascalia è stata condivisa sotto un video di Justin Timberlake durante un recente segmento di The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Timberlake è stato impegnato in una campagna promozionale negli ultimi giorni in occasione dell’uscita di Selfish, il singolo di lancio del suo prossimo album Everything I Thought It Was , in uscita il 15 marzo. “Sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake, è così bella”, ha aggiunto la Spears su Instagram, sottolineando che ogni volta che vede Timberlake e Fallon insieme la fanno “ridere forte”. Il prossimo LP di Justin è il suo primo in sei anni, ma l’attesa per il suo ritorno è stata in gran parte sgonfiata quando è arrivato The Woman in Me .

Un passaggio del libro di memorie rivela che quando entrambi avevano 19 anni, la Spears rimase inaspettatamente incinta e Timberlake la spinse a porre fine alla gravidanza. “Ho sempre aspettato che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto”, ha scritto la Spears. “Ma Justin sicuramente non era contento della gravidanza. Ha detto che non eravamo pronti per avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani”.

Era passato un anno dall’inizio della loro relazione – più di 20 anni fa ormai – e sono rimasti insieme per altri due anni dopo che la Spears ha abortito. Britney ha anche rivelato di essere stata scaricata con un messaggio di testo. Poi il video di Cry Me a River e altre controversie che vi abbiamo raccontato qui.

Subito dopo la pubblicazione del libro di memorie, Timbaland, collaboratore di lunga data di Timberlake, ha tentato di difendere l’NSYNC, ma ha solo peggiorato le cose. “Britney sta impazzendo, vero?” ha detto il produttore in un’intervista con 9th Wonder al Kennedy Center a fine ottobre. “Amico, devi mettere la museruola a quella ragazza”. Timbaland si è scusato poco dopo.

Intanto, Justin continua la sua campagna promozionale. Fino al prossimo episodio.