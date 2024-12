Billie Eilish è stata colpita da un oggetto durante un concerto

Billie Eilish è stata colpita in faccia da un oggetto che sembra essere un braccialetto mentre si esibiva a Glendale, Arizona, venerdì. Un episodio che va ad aggiungersi al numero già elevato di episodi in cui le persone hanno lanciato oggetti agli artisti mentre si esibivano, il che può essere pericoloso e ha già effettivamente causato qualche danno.

Venerdì, Eilish era seduta sul bordo del palco mentre cantava la canzone che le ha fatto vincere un Oscar, What Was I Made For?, dalla colonna sonora di Barbie . Mentre cantava con gli occhi chiusi, qualcuno le ha lanciato quello che sembra essere un braccialetto blu, che ha colpito il suo viso, come mostrano le riprese video girate durante il concerto. Nella clip, la cantante gira rapidamente il viso di lato e fa una smorfia.

Billie Eilish was hit in the face by an object thrown from the crowd during a show in Arizona (December 13, 2024) pic.twitter.com/hsKf9Ofd0R — non aesthetic things (@PicturesFoIder) December 15, 2024

Poi si volta verso il pubblico con un’espressione di delusione, ma da vera professionista non perde un colpo e continua a cantare. Mentre continua a camminare, raccoglie il braccialetto e lo getta via. Fortunatamente, Eilish sembra stare bene dopo essere stata colpita in faccia, ma altri sono rimasti gravemente feriti, come Bebe Rexha, che ha avuto bisogno di tre punti di sutura dopo essere stata colpita da un iPhone che qualcuno le aveva lanciato in faccia durante un’esibizione nel 2023. Il mese scorso, Zach Bryan ha dovuto interrompere il suo concerto a Portland, dopo che un oggetto cilindrico gli ha colpito la gamba destra, e solo pochi giorni prima, durante lo stesso tour di Bryan, il suo chitarrista è stato colpito da un altro oggetto lanciato sul palco.

Eilish ha già parlato in passato di questa deplorevole tendenza dei fan a lanciare oggetti agli artisti mentre si esibiscono: «Non so perché succeda. La gente si eccita e non capisce che può essere pericoloso», ha detto a The Hollywood Reporter nel 2023. «Ho sentimenti contrastanti al riguardo. Sai che è per amore e stanno solo cercando di darti qualcosa».