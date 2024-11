Beyoncé, c’è una data per la prima volta live di ‘Cowboy Carter’

Ci sarà una prima volta live per Cowboy Carter di Beyoncé, un piccolo regalo di Natale da scartare il prossimo 25 dicembre. L’album – uscito il 29 marzo e mai finora eseguito in pubblico – farà l’esordio durante l’halftime show dell’NFL Christmas Gameday, il match che si tiene nel giorno di Natale e in cui quest’anno si scontreranno gli Houston Texans (la squadra della città di Beyoncé) e i Baltimore Ravens. L’esibizione verrà trasmessa a livello mondiale su Netflix.

L’halftime show sarà prodotto dall’agenzia di Beyoncé, Parkwood Entertainment and Jesse Collins Entertainment. Nel comunicato stampa che ha seguito l’annuncio si dice: «Nonostante i dettagli della performance siano top secret, c’è da aspettarsi che Beyoncé porterà sul palco alcuni degli ospiti di Cowboy Carter». Per fare un ripasso, ecco i nomi di chi è presente nell’album: Shaboozey, Miley Cyrus, Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, and Post Malone.

Un altro grande nome per la NFL che nei mesi scorsi aveva annunciato Kendrick Lamar come artista per l’halftime del Super Bowl LIX, in onda il 9 febbraio 2025.