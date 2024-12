Ascolta Timothée Chalamet cantare i brani di Bob Dylan per il film ‘A Complete Unknown’

Manca ormai solo poco più di un mese all’uscita del film biografico su Bob Dylan, A Complete Unknown, nei cinema italiani dal 23 gennaio 2025. Approvato da Dylan, il protagonista Timothée Chalamet canta diversi classici di Dylan e le sue interpretazioni saranno raccolte in A Complete Unknown (Original Motion Picture Soundtrack) , in uscita il 25 dicembre. E si possono già ascoltare due brani, Girl From the North Country e Like a Rolling Stone, qui sotto. Monica Barbaro, co-protagonista del film, si unisce a lui nella prima canzone, interpretando Joan Baez.

Un’uscita in vinile della colonna sonora è prevista per gennaio.

A Complete Unknown | “Girl From The North Country” by Timothée Chalamet & Monica Barbaro

