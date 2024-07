Al via Nextones, il festival d’avanguardia in una cava di marmo

Partirà giovedì l’undicesima edizione di Nextones, il festival promosso da Fondazione Tones on the Stones e Threes Production che si tiene a Oira Crevoladossola, nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola.

Quattro giorni – dal 18 al 21 luglio – di concerti, dj set, workshop e hiking nella splendida cornice della Val D’Ossola. Performance multimediali, installazioni site-specific e set audio-video dal vivo si terranno in varie location con punto focale il Tones Teatro Natura, un palco suggestivo diventato icona del festival: il main stage infatti è inserito all’interno di una cava di granito in cui arte e natura si incontrano e dialogano, un’opera di riqualificazione ambientale progetto di Tones on the Stones.

Ma addentriamoci nel programma. Si partirà così giovedì 18 luglio con il live della musicista britannica Lucy Railton a Orridi di Uriezzo per poi continuare con il soundsystem di Radio Banda Larga (RBL) che – per tutti i giorni del festival – darà suono all’area camping del festival con dj set e interviste.

Venerdì si parte presto, ore 9.30 del mattino, con la passeggiata sonora di Radio Safari, un modo per esplorare a livello acustico l’ambiente circostante, un modo per ritrovare ‘l’inaudibile’, ovvero tutto quell’universo sonoro naturale che nel nostro quotidiano spesso tendiamo a perdere, o dimenticare. Si continuerà poi con il workshop Pleasure Rock, un’installazione performativa che esplora le connessioni materiali e minerali tra esseri umani e non umani, per poi dirigersi alla cava per i set d’avanguardia sonora di Luce Clandesina, Khompa feat. Akasha, Aisha Devi, Lanark Artefax e Objekt in b2b con CCL.

Sabato invece sarà il momento di una camminata con l’Ossola Outdoor School tra i borghi di Crevoladossola e Montecrestese per poi arrivare alla serata per i set di Dj Taxxi, Cosimo Damiano feat. Domenico Romeo, Alessadro Cortini feat. Marco Ciceri, Marie Davidson, Robert Hood e Cashu. La domenica invece ci sarà tempo di chillare al camping, sempre con RBL, prima del ritorno alla vita di tutti di giorni.