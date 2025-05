Geolier ha annunciato un tour negli stadi per il 2026

Geolier ha annunciato un nuovo tour. Lo ha fatto prima con un post Instagram che lasciava intendere che notizie fossero in arrivo. Poi è arrivata la conferma ufficiale: l’anno prossimo vedremo il “Geolier Stadi 2026”, che porterà il rapper (per ora) in tre location d’Italia per tre date annunciate.

Si comincia a Milano, il 13 giugno a San Siro. Poi, il 19 giugno sarà la volta dell’Olimpico di Roma. Infine Messina e lo Stadio Franco Scoglio, il 23 giugno.

I biglietti saranno in vendita dalle 14:00 di oggi. Continuano intanto le date per il 2025: il 28 giugno Geolier sarà al Trento Live Fest, e poi sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio. Il 31 luglio suonerà all’Oversound Music Festival di Lecce, il 2 agosto al Campobasso Summer Festival, il 4 e il 5 agosto a Catania per il Sotto il Vulcano Fest (la prima data è sold out). Ultima data del tour estivo sarà il 27 settembre all’Arena di Verona, già al completo.