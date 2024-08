A Torino torna TODAYS, in lineup LCD Soundsystem, Massive Attack, Arlo Parks e Mahmood

Dal 23 agosto al 2 settembre 2024 torna in scena a Torino TODAYS, il festival che anima la periferica Circoscrizione 6 del capoluogo piemontese con la grande musica da tutto il mondo. Per la nuova edizione, la prima novità è la presenza di una nuova location (e di una nuova gestione, per la prima volta affidata a Fondazione Reverse), che vedrà il Main Stage del festival occupare gli spazi del Parco della Confluenza (per i concerti a partire dal 25 agosto).

Fin dal 2015, anno della sua prima edizione, TODAYS ha dato spazio alle proposta di matrice indie-rock e underground, radicandole sul territorio – e quest’anno si raddoppia con un ricco programma di eventi diffusi in tutta la città. Questo lo spirito racchiuso nel nome del Parco della Confluenza: un incrocio di fiumi (geograficamente parlando) ma anche di vie, di influenze e di walks of life, così da essere, anno dopo anno, un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della cultura. Il tutto sotto un’unica insegna: quella della diversità, interpretata da TODAYS come una ricchezza.

Il cartellone dell’evento dimostra questa volontà, e si distingue come uno degli eventi a maggior tasso di internazionalità dell’estate italiana: si comincia domenica 25 agosto con Jeremiah Fraites dei Lumineers, Bar L’Bluz, Addict Ameba e Anthony Sasso; il secondo giorno di TODAYS vedrà invece salire sul palco LCD Soundsystem, headline d’eccezione, affiancato da Nation of Language, Khompa fiat. Akasha e Giulia’s Mother. Il 27 sarà invece il turno di Arlo Parks, che salirà sul palco come main act dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve. I grandi nomi non mancheranno nemmeno il 29 agosto, quando TODAYS ospiterà Overmono, Yellow Days, C’mon Tigre e i Thru Collected. Per gli amanti della musica piena di energia, la data da non perdere sarà il 30 agosto, quando i nomi in linea saranno quelli di The Jesus and Mary Chain, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli.

Avviandosi alla conclusione, le emozioni non finiranno ancora: l’headliner del 31 agosto sarà infatti Mahmood, che sarà ospite del festival insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra. Dulcis in fundo, i Massiva Attack, che arriveranno a Torino il 2 settembre.

E, visto che la festa non finisce mai sotto palco, ecco che gli eventi si diffondono per la città. Il 23 e 24 agosto – dunque in anticipazione della linea del festival – arriverà l’appuntamento con JAZZ:RE:FOUND, tra i riferimenti nazionali dei festival esperienziali. Per i cinefili, vietato perdersi Seeyousound International Music Film Festival, che il 26, 27, 29, 30 e 31 agosto prima, e il 2 settembre poi, curerà al Teatro Monterosa una serie di proiezioni esclusive di film a tema musicale. Presenti all’appello anche Flic Scuola di Circa (27, 28 e 29 agosto), Sounzone, prima community di produttori musicali in Europa (con un contest, laboratori e panel il 25, 29 e 30 agosto) e Dojo, collettivo nato nel 2017 (con focus sul freestyle) con l’obiettivo di promuovere e sostenere la scena rap e hip-hop in Italia (25, 28 e 30 agosto).

Il programma completo di TODAYS festival è disponibile sul sito internet ufficiale.