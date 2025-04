Lorde ha annunciato un nuovo album

News Musica

Green Day, Billie Eilish, Lorde tra i firmatari di una lettera aperta contro le truffe dei biglietti dei concerti

Sono 280 i musicisti coinvolti in questo appello per rendere legge il Fans First Act, un provvedimento per la trasparenza dei costi della vendita dei ticket: «Il sistema è guasto: i rivenditori non autorizzati non dovrebbero guadagnare più degli artisti»