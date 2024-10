La scrittrice sudcoreana Han Kang ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2024

Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è andato alla scrittrice sudcoreana Han Kang, nota in Italia soprattutto per romanzi come La vegetariana e Atti umani (editi entrambi da Adelphi).

Questa la motivazione dell’Accademia Svedese: “Per la prosa intensamente poetica che si confronta con i traumi storici e che espone la fragilità della vita umana”.

Figlia dello scrittore Han Seung-won, Han Kang è nata a Gwangju il 27 novembre 1970. Dopo gli studi in Letteratura coreana all’Università Yonsei di Seul, esordisce con una raccolta poetica nel 1993. L’anno successivo esce il suo primo romanzo, al quale ne seguiranno altri cinque. Dal 2013 insegna scrittura creativa al Seoul Institute of the Arts.

La vegetariana, pubblicato nel 2016, ha vinto il Man Booker International Prize, mentre Atti umani, del 2017, il Premio Malaparte.

Tra le altre sue opere edite da noi c’è anche L’ora di greco, scritto nel 2011 e pubblicato in Italia solo nel 2023, sempre da Adelphi.