I crossover più assurdi nella storia delle serie tv

Sarebbe facile definire la recente accoppiata tra Abbott Elementary e C’è sempre il sole a Philadelphia – rispettivamente una brillante commedia per famiglie su insegnanti di buon cuore e una cinica commedia per adulti su cinque dei peggiori esseri umani mai visti in televisione – il crossover più strano della storia della televisione. Ma questo non tiene conto di quanti altri strani incroci il mezzo televisivo ci ha regalato nel corso degli anni. Abbiamo scelto le più improbabili commistioni di generi, dagli albori ai giorni nostri.

A cuore aperto + Cin cin

L’acclamato medical drama amava i crossover bizzarri. Spesso gli attori riprendevano piccoli ruoli da serie più vecchie come The Bob Newhart Show e Time Out, e per aggiungere confusione li accoppiavano con ex co-protagonisti che interpretavano personaggi diversi nelle corsie dell’ospedale. Ma l’episodio di gran lunga più strano in cui i confini della serie si sono confusi è stato il finale della terza stagione, quando i medici anziani Westphall, Auschlander e Craig si sono fermati al bar della sitcom Cin cin per rilassarsi dopo una lunga giornata, e hanno chiacchierato con la scontrosa cameriera Carla e con i baristi Norm e Cliff, i clienti abituali di Cin cin che raccontavano barzellette senza la possibilità di ridere.

X-Files + Cops

In un episodio di X-Files del 2000 scritto dal futuro creatore di Breaking Bad Vince Gilligan, Mulder e Scully inseguono un mostro che si nutre di paura, mentre tutto ciò che fanno viene ripreso dalla troupe del documentario Cops, con tanto di sigla. E si scopre che questa non è stata l’unica avventura insolita per gli agenti dell’FBI…

I Simpson + X-Files

Un episodio dei Simpson del 1997 riduce Mulder e Scully a due dimensioni quando arrivano per indagare sulle segnalazioni di Homer di una creatura aliena che si aggira nei boschi alla periferia della città. Springfield Files prende più o meno sul serio i suoi personaggi ospiti, comprendendo che le loro reazioni alla vita con Homer e gli amici sarebbero state abbastanza divertenti da sole. E la spiegazione di ciò che Homer ha visto non è poi così lontana da quella che si sarebbe potuta trovare in un vero episodio di X-Files di quel periodo.

Bones + I Griffin

Per essere un crime procedural relativamente semplice, Bones ha preso alcune deviazioni inaspettate nel corso degli anni. C’è stato un crossover in due parti con Sleepy Hollow – una serie fantasy che coinvolge un Ichabod Crane perso nel tempo e vari demoni e mostri – e un episodio del 2009 in cui Booth ha allucinazioni con il piccolo Stewie della famiglia Griffin. Ancora più strano, le apparizioni di Stewie sono spiegate come un effetto collaterale dello sviluppo di un tumore al cervello da parte di Booth.

Archer + Bob’s Burger

Le due commedie animate di Jon Benjamin – una piena di battute sul sesso, l’altra pensata per essere guardata dai genitori con i bambini – si sono incrociate in un episodio di Archer del 2013 in cui uno Sterling baffuto e smemorato si ritrova a lavorare in un fast-food con una moglie e dei figli che assomigliano terribilmente a Linda, Tina, Gene e Louise.

Arrested Development + Law & Order – Unità vittime speciali

Onestamente, potremmo fare un’intera lista di tutte le serie in cui Richard Belzer ha interpretato il detective John Munch, un personaggio nato in Homicide e poi apparso in 10 serie diverse su cinque reti e canali via cavo. Ma ci limiteremo a Munch, che all’epoca era nel bel mezzo delle sue 15 stagioni come attore non protagonista in Law & Order – Unità vittime speciali, che si finge l’insegnante di un corso di scrapbooking per ingannare Tobias Fünke e fargli consegnare prove incriminanti sulla famiglia Bluth.

Alice + Hazzard

Hazzard non era il più autoironico delle serie tv, dato che praticamente ogni episodio partiva dalla domanda su quale oggetto i Duke potessero far saltare la loro Dodge Charger personalizzata. Tuttavia, nel 1983, non era la norma che i personaggi dei drammi comparissero nelle sitcom. E questo era un particolare tratto geografico, con Boss Hogg e il vicesceriffo Enos che viaggiavano dalla contea di Hazzard, nella Georgia rurale, fino a Phoenix, in Arizona, nel tentativo di truffare Mel per fargli vendere la sua tavola calda per 1 dollaro: Boss Hogg era un lontano cugino della cameriera Jolene di Alice.

Cougar Town + Community

Quest’accoppiata potrebbe essere nata più rapidamente di qualsiasi altra della lista. Community aveva già stabilito che Abed, appassionato di pop culture, amava la sitcom della ABC Cougar Town. Così, quando è stato scritto un episodio come parodia del film cult degli anni ’80 La mia cena con André, gli sceneggiatori di Community hanno pensato che sarebbe stato divertente includere un monologo di Abed sulla sua disastrosa esperienza come comparsa in un episodio di Cougar Town. Poiché le due serie sono “amiche”, i produttori di Community hanno mandato un messaggio alle loro controparti di Cougar Town chiedendo se Danny Pudi potesse effettivamente apparire sullo sfondo di una scena di Cougar Town e, come si è scoperto, sia il monologo di Community che il cameo di Cougar Town sono stati girati lo stesso giorno in cui è stata scritta quella scena. Per ricambiare il favore, i co-protagonisti di Cougar Town Busy Philipps e Dan Byrd appaiono brevemente nell’episodio di Community dedicato al paintball. Stanno interpretando loro stessi? O degli studenti casuali del Greendale? O qualcos’altro ancora? Solo Abed può dirlo con certezza.

Lucy ed io + Adventures of Superman

Questo è il primo crossover degno di nota della Tv, e il livello di stranezza dipende da una domanda a cui si sforza di non rispondere. L’eroina di Lucy ed io, Lucy Ricardo, è determinata a convincere Superman a partecipare alla festa di compleanno del piccolo Ricky e, quando il piano fallisce, indossa un costume (completo di casco da football per chissà quale motivo) per impersonarlo. Alla fine, finisce sul cornicione di una finestra e chi dovrebbe arrivare per salvarla se non l’Uomo d’Acciaio in persona, ovvero la star di Adventures of Superman George Reeves? Ma Reeves interpreta davvero Superman o interpreta George Reeves che interpreta Superman, visto che Lucy e Ricky avevano molti amici famosi nel mondo dello spettacolo? Reeves non è stato accreditato nell’episodio e il suo nome non viene mai pronunciato, poiché Ball & Co. volevano preservare la magia per gli spettatori più giovani. Ma “Superman” non fa nulla che richieda dei poteri (spinge via un pianoforte, ma Reeves era un omone e i pianoforti sono spesso su ruote), quindi sta a voi decidere chi salva la situazione e se questo significa che i Ricardo vivono in un mondo con veri supereroi.

Mr. Robot + ALF

Anche se finora abbiamo evitato di citare gli episodi in cui i personaggi di una serie sognano di interagire con quelli di un’altra, facciamo un’eccezione per questo episodio, che è troppo strambo per essere omesso. Mr. Robot, come ricorderete, era un intenso thriller cyberpunk su un uomo affetto da disturbi mentali che cercava di distruggere la corporazione che riteneva intenzionata a distruggere il mondo. Come si inserisce esattamente l’alieno ALF (vero nome Gordon Shumway), simile a un pupazzo di peluche, in questo contesto? Quando Elliot subisce un pestaggio selvaggio nel mondo reale, il suo cervello si rifugia in un telefilm che amava da bambino, per poi scoprire che anche ALF si è colorato dei ricordi della sua infanzia violenta. Sentite, quando l’abbiamo guardato aveva assolutamente senso, ok?

Star Trek: Strange New Worlds + Star Trek: Lower Decks

Questo episodio di Strange New Worlds non solo porta i personaggi animati (lo sfortunato Boimler e lo spericolato Mariner di Lower Decks) in una serie live-action, ma li importa dalla commedia al dramma (perlopiù) e gioca anche con i toni, dato che Lower Decks è rivolto a un pubblico leggermente più anziano di Strange New Worlds. Tutto questo non dovrebbe combaciare, ma in qualche modo ci riesce.

Ally McBeal + The Practice – Professione avvocati

Nel corso di una lunga carriera televisiva che ha spaziato da L.A. Law – Avvocati a Los Angeles negli anni ’80 a successi più recenti come Big Little Lies e Presunto innocente, David E. Kelley non ha mai avuto un anno migliore del 1998, quando è entrato nella storia degli Emmy vincendo sia la categoria Outstanding Comedy Series che Outstanding Drama Series per, rispettivamente, Ally McBeal e The Practice – Professione avvocati. Pochi mesi prima di quell’impresa ancora ineguagliata, Kelley aveva riunito i due titoli – il primo una farsa sexy, brillante e piena di fantasie con occasionali pause per dare spazio alle cause legali, il secondo una storia grintosa e seria di avvocati che prendono le cose troppo a cuore – per una storia in cui i rispettivi studi legali di Boston si alleavano per difendere una donna accusata di omicidio che credeva di essere Lizzy Borden in una vita precedente. In qualche modo, i toni delle due serie si dimostrarono abbastanza elastici da funzionare insieme. Verso la fine dello stesso anno, Kelley ha realizzato un secondo crossover forse minore ma più metaforico, in cui Lara Flynn Boyle è apparsa in Ally McBeal come il suo personaggio di The Practice, Helen Gamble. Senza alcuna preparazione (o seguito), Helen e Ally (Calista Flockhart) si incontrano vicino a un ascensore e, commentando il fatto che le due attrici venivano costantemente prese in giro per la loro eccessiva magrezza, Helen dice ad Ally in modo ironico: “Forse potresti mangiare un biscotto”, e Ally risponde amaramente: “O magari potremmo condividerlo”.

