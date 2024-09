Per gli ex collaboratori di Ellen DeGeneres lo speciale di Netflix «ha completamente mancato il punto»

Dopo aver trascorso tutta la sua carriera di comica e conduttrice di talk show consumata da ciò che gli altri pensavano di lei, Ellen DeGeneres dice nel suo nuovo speciale di Netflix, For Your Approval, che “non ne può più”.

“Ma se devo essere onesta, e posso scegliere se la gente mi ricordi come una persona cattiva o come una persona amata”, confessa DeGeneres al pubblico di fan che ha assistito alla registrazione all’Orpheum Theater di Minneapolis, lei sceglie l’amata.

Mentre DeGeneres passa gran parte dello speciale a farsi apprezzare ancora una volta – ricordando la sua costante e faticosa ascesa alla popolarità e descrivendo il duro trattamento che ritiene di aver subìto da parte dei media – alcuni collaboratori che lavoravano all’Ellen DeGeneres Show affermano che questo monologo di un’ora “continua a invalidare e negare le nostre esperienze [con lei]”. Sei ex dipendenti contattati da Rolling Stone (tutti lavorano ancora a Hollywood e hanno chiesto di rimanere anonimi per paura di ripercussioni) affermano che nello speciale DeGeneres confonde le voci sul suo comportamento sgradevole con accuse più gravi, fatte nell’estate del 2020, di razzismo, cattiva condotta sessuale e intimidazioni. Tali affermazioni (pubblicate in un articolo di BuzzFeed News) hanno portato a un’indagine interna allo show e al licenziamento di tre produttori.

«C’è una differenza tra la sua persona e il modo in cui è stata trattata dai media rispetto al clima che ha perpetuato e che ha ferito molte persone», racconta a Rolling Stone un ex membro dello staff. «[In questo speciale] cerca di ripresentarsi al pubblico come se non fosse una persona prepotente… ha davvero mancato il bersaglio».

Nei primi minuti di For Your Approval, DeGeneres ripercorre la sua carriera professionale attraverso un montaggio di filmati, facendo riemergere tutto ciò che ha passato. La vediamo iniziare a fare la stand-up al Tonight Show Starring Johnny Carson, approdare alla sitcom Ellen della ABC nel 1994, affrontare le critiche dopo essersi dichiarata gay nella serie e ritrovare infine il successo con il suo talk show quotidiano. DeGeneres insinua poi di essere stata vittima di un’ondata di polemiche sui social media, causata da un post su X in cui venivano chieste “storie cattive” sul suo conto; post che ha portato a una valanga di accuse sull’ambiente di lavoro del suo show. Salendo sul palco per iniziare il suo set, DeGeneres racconta di essere stata “bandita dal mondo dello spettacolo” per ben due volte: una per essere gay e una per essere stata cattiva.

Si tratta di un solido tentativo di riformulare la narrazione del motivo per cui l’Ellen DeGeneres Show è stato cancellato nel 2022 dopo 19 stagioni, come riconoscono gli ex dipendenti. Ma è un tentativo che ancora elude la responsabilità per il presunto ambiente di lavoro tossico dello show, dicono. «Sembra una manipolazione», dice un ex dipendente. «Il titolo dello show (tradotto in italiano: “Per la vostra approvazione”, ndt) suggerisce che sta cercando di far sentire il pubblico in colpa per te, e allo stesso tempo di dare forza a sé stessa dicendo di aver sopportato tutte queste cose difficili».

DeGeneres, 66 anni, ha dichiarato che dopo quest’ultimo speciale di Netflix farà un passo indietro, anche se gli ex dipendenti sono scettici sul fatto che questa sia davvero la sua ultima incursione sotto i riflettori. Alcuni sottolineano anche l’ironia del fatto che DeGeneres abbia detto di essere stata “bandita dal mondo dello spettacolo” pur potendo condividere questa affermazione su una piattaforma globale come Netflix. Nel 2018, secondo quanto riferito, DeGeneres ha portato a casa 20 milioni di dollari per il suo primo speciale su Netflix, Relatable. Secondo The Hollywood Reporter, all’epoca aveva firmato un accordo per due speciali con lo piattaforma, che For Your Approval conclude.

«Ha guadagnato milioni di dollari facendo uno speciale su Netflix in cui parla di come è stata cancellata, ma poter guadagnare milioni di dollari per fare uno speciale su Netflix dice non è stata affatto messa a tacere», dice un ex collaboratore. «Non è stata cacciata da Hollywood: la maggior parte delle persone non può avere speciali su Netflix».

Un’ex dipendente in particolare dice di aver ammirato DeGeneres quando era piccola, il che ha reso la sua esperienza lavorativa dietro le quinte particolarmente deludente. Gli ex collaboratori comprendono e addirittura empatizzano con le esperienze che DeGeneres condivide nello speciale, ovvero il fatto di essere stata ostracizzata dall’industria dello spettacolo dopo il suo coming out, ma non pensano che questa esperienza neghi ciò che loro stessi hanno successivamente sopportato. Secondo un ex collaboratore, le due cose possono essere vere allo stesso tempo: Hollywood è stata crudele e discriminatoria nei confronti di DeGeneres, che avrebbe favorito un ambiente poco accogliente dietro le quinte del suo show.

«Come giovane autore che stava scoprendo la propria sessualità ed era anche una grande fan del suo lavoro, lei era la persona perfetta da idolatrare», dice questo ex dipendente. «Ho provato empatia per quello che ha passato all’epoca e vorrei che lei potesse provare la stessa empatia adesso. Dopo tutte le cose che ha passato, avrei sperato che potesse relazionarsi a livello umano [con noi] invece di trasformare tutto in materiale [per uno speciale]».

Ellen DeGeneres: For Your Approval | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Un altro ex dipendente è colpito da come DeGeneres paragoni il suo “fine carriera” quando ha fatto coming out con la fine del suo talk show. I vecchi collaboratori affermano che il suo passare per vittima invece di assumersi la responsabilità del proprio comportamento è totalmente sbagliato, poiché porta avanti un modello di non responsabilità che, secondo loro, DeGeneres ha dimostrato nel tempo.

«[La cancellazione del suo show] è avvenuta per i suoi comportamenti scorretti, per ciò che ha fatto ad altre persone, mentre l’essere gay riguarda il suo essere giudicata, ed è interessante che non riesca a vederlo al di fuori della lente di sé stessa», dice un ex dipendente. «Per lei esiste solo il “mi sta succedendo perché sono una donna forte” o “mi sta succedendo perché sono gay”. È impossibile per lei pensare “queste sono le conseguenze delle mie azioni”. Non le passa nemmeno per la testa».

Durante lo speciale, DeGeneres parla del suo ruolo di capo e leader nello show, nonostante non abbia mai voluto essere nessuna delle due cose. Descrive anche i suoi ricordi del lavoro dietro le quinte con i suoi collaboratori e colleghi, che sono tutti felici e positivi. DeGeneres racconta che per anni c’è stato un clima giocoso e scherzoso. Gli ex dipendenti che hanno parlato con Rolling Stone affermano che anche se DeGeneres cerca di convincere il pubblico che “era un posto felice e allegro”, questo era vero solo per alcuni collaboratori.

«Le persone che le piacevano e quelle di cui si circondava si divertivano molto», dice un ex dipendente. «Il favoritismo era così palese e arrivava fino ai produttori esecutivi e ai manager. Il punto è che le persone con cui giochi e scherzi non sono erano a cui veniva chiesto di lasciare la cucina in cui stavano mangiando per farla passare».

Alcuni dipendenti ritengono che sia anche ironico che DeGeneres parli della sua salute mentale, considerando le loro stesse lotte con la salute mentale mentre lavoravano sotto di lei. Un ex autore dello show, riferendosi alla propensione di DeGeneres per gli scherzi in cui spaventava intenzionalmente i suoi dipendenti, aggiunge: «È vero che spaventava le persone [per scherzo], ma non è sempre un posto di lavoro confortevole quello in cui si è sempre in ansia per il fatto che a un certo punto qualcuno salterà fuori dall’armadio».

Il 20 marzo 2020 il comico e conduttore di podcast Kevin Porter ha dato il via a un dialogo pubblico su DeGeneres, condividendo un post su X che recitava: “In questo momento abbiamo tutti bisogno di un po’ di gentilezza, come dice sempre Ellen Degeneres. Peccato che sia anche notoriamente una delle persone più cattive del mondo. Rispondete a questo messaggio con le storie più assurde che avete sentito sul fatto che Ellen è cattiva e io le ricambierò con 2 dollari per la @LAFoodBank”.

Una versione del messaggio di Porter appare nel montaggio iniziale dello speciale di Netflix, anche se non è testuale e non dà credito a Porter. Porter racconta a Rolling Stone che l’intento originale del post era quello di raccogliere fondi all’inizio della pandemia di Covid-19 in modo spensierato, cosa che aveva visto fare a molti suoi colleghi online. L’autore sottolinea inoltre che, mentre For Your Approval fa sembrare che la sua battuta sia spuntata dal nulla nel bel mezzo del talk show di grande successo di DeGeneres, il contesto mancante è importante. Nell’anno precedente al post, dice Porter, le azioni di DeGeneres erano già in ribasso presso il pubblico: ha difeso Kevin Hart quando è stato licenziato dalla conduzione degli Oscar a causa dei suoi passati tweet anti-gay; ha ribadito la sua amicizia con George W. Bush nonostante le critiche dei suoi fan; Dakota Johnson ha pubblicamente criticato DeGeneres nel suo show per aver detto di non essere stata invitata alla festa di compleanno di Johnson quando, in realtà, lo era stata.

«Queste cose non sono altro che le conseguenze delle sue azioni. A prescindere dal fatto che siate d’accordo o meno, Dakota Johnson ha fatto notare a [DeGeneres] che si trattava di una stronzata, e Ellen ha ricevuto critiche per essersi avvicinata a qualcuno che molti dei suoi fan e del suo pubblico trovano disgustoso. Sono state cose completamente autoinflitte, per quanto riguarda la sua reputazione e il suo carattere», spiega Porter. «Il mio tweet è stato piuttosto leggero, era più che altro un po’ di gossip succoso… Poi [nello speciale di Netflix] diventa un capro espiatorio perfetto. È stata un’abile rielaborazione e un’evasione della verità».

Secondo Porter, nessuno di quelli che hanno lavorato allo speciale ha chiesto il suo permesso per utilizzare il suo post, motivo per cui il suo nome e la foto dell’avatar sono stati oscurati. Lo speciale di Netflix mostra anche una data diversa sul post – Porter lo ha postato il 20 marzo e nel montaggio si legge 30 marzo – e omette qualsiasi riferimento alla donazione di denaro alla L.A. Food Bank.

Per quanto riguarda il fatto che gli ex dipendenti abbiano trovato divertente o meno il gesto di DeGeneres, le reazioni sono state contrastanti. Uno di loro pensa che si trattasse di una «comicità elementare» rispetto a quella che la comica ha proposto in passato. Alcuni dicono di aver apprezzato alcune battute, in particolare “Potrebbe una persona cattiva ballare su per le scale?”, che è genuinamente divertente. Ma nel complesso, pensano che For Your Approval non sia all’altezza di DeGeneres.

«È una persona affascinante quando si sforza di esserlo, ma è anche una persona difficile, perché c’è sempre un livello di artificio», dice un ex autore. «Quando hai scritto per lei e hai inventato delle battute che dovevano farla sembrare comprensibile a tutti, ora, guardando questo speciale, penso: “So che tutti questi aneddoti sono falsi, giusto? Non c’è nulla di vero”. Quindi è più difficile pensare che sia divertente».

Alcuni ex dipendenti ammettono di aver visto lo speciale per curiosità, nonostante i sentimenti ancora negativi nei confronti del loro ex capo. Come dice uno di loro: «Anche se sono passati molti anni da quando lavoravo lì, vederla mi fa tornare la paura e l’ansia che avevo. Letteralmente, la sua vista mi provoca un trauma. Non posso dire lo stesso per nessun altro lavoro che ho fatto in nessun altro campo».

Altri ex dipendenti, invece, hanno dichiarato a Rolling Stone di non avere alcun interesse a guardare lo speciale. «Era parte del processo di guarigione per tutti [confrontarci sullo show], ma ora ne sono talmente fuori che non mi piace nemmeno guardarla», dice un ex collaboratore. «E non voglio aumentare i suoi soldi aggiungendo spettatori». Un altro ex dipendente che ha rinunciato a guardare lo speciale aggiunge: «Dubito che questa sia l’ultima volta che sentiremo parlare di lei. Se c’è un prezzo abbastanza alto per qualcosa, lo farà».

Per un ex dipendente in particolare, la visione dello speciale ha effettivamente messo un punto al suo periodo di lavoro all’Ellen DeGeneres Show e al ciclo di polemiche che ha investito la fine del programma.

«Senza che [lei] si assumesse alcuna responsabilità – perché non si è mai presa molte responsabilità, se non nessuna – ho sentito una sorta di chiusura. È come se fosse finita per sempre», racconta. «È tornata nella sua modalità comica di una volta. E mi piace di più così».

Da Rolling Stone US