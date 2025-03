«Perché è morta?»: cosa ha imparato la regista del documentario su ‘Rust’ dalla morte di Halyna Hutchins

Il giorno dopo la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita accidentalmente da un proiettile sul set del film indipendente Rust, il marito Matthew ha chiesto all’amica e collaboratrice di Halyna, Rachel Mason: “Fai un film sulla vita di Halyna”.

«Me ne ha parlato quel giorno, interrompendo una lista di cose di cui doveva occuparsi che erano davvero orribili, come organizzare il suo funerale», racconta Mason a Rolling Stone. «Mi ci è voluto un po’ per riconoscere la realtà di tutto questo. Ma quando ho capito che la richiesta di Matt era reale, ho iniziato a piantare il seme del “come possiamo farlo?”».

Nel 2021, Hutchins è stata colpita da un proiettile sparato dalla pistola di scena dell’attore Alec Baldwin. L’incidente ha portato a due processi penali: l’accusa di omicidio colposo nei confronti di Baldwin è stata archiviata dopo che il giudice ha affermato che i procuratori statali avevano nascosto le prove alla difesa; e l’addetta alle armi del film, Hannah Gutierrez-Reed, è stata condannata a 18 mesi di carcere per omicidio colposo.

Mason ha trascorso gli ultimi anni intervistando i membri della troupe di Rust, gli esperti della sicurezza e i procuratori, oltre a immergersi nei dettagli del caso. Queste interviste, unite all’accesso illimitato ai messaggi di Hutchins, alle foto e ai video personali e ad altri filmati dietro le quinte, hanno dato vita a Last Take: Rust and the Story of Halyna (appena arrivato negli Stati Uniti su Hulu, ndt). Il documentario esamina ciò che è accaduto prima della tragica sparatoria e segue le conseguenze in tempo reale.

Mason ha parlato con Rolling Stone della sua esperienza nella realizzazione del film, della reazione di alcuni membri della troupe di Rust e del motivo per cui è necessario adottare maggiori misure di sicurezza sui set.

Come si è evoluto il documentario nel tempo, da quando Matthew Hutchins ti ha contattata per la prima volta fino alla sua uscita?

Per molti versi è stata una storia che si è svolta in tempo reale: abbiamo imparato a capire passo dopo passo cos’era successo davvero. Quando ho iniziato, non esisteva nessuna indagine a cui potessi accedere. L’assunto era: come posso fare un film su Halyna che si concentri sulla sua vita? Questo era il mio obiettivo: guardare i suoi lavori e tutto quello che potevo trarre dai suoi archivi, e da lì cercare di realizzare un film che si concentrasse sulla sua vita. Ma il problema per me era che avevo bisogno di capire cosa fosse successo. Perché è morta? La sua morte è stata così rapida, orribile e confusa. Com’è potuto accadere? Non ero solo io, anche il pubblico aveva delle domande. Mentre iniziavo a lavorare al film, sono venute alla luce sempre più cose. Gli sceriffi hanno rilasciato molte informazioni, c’è stato un processo penale, e alla fine Matt ha autorizzato il completamento del film Rust. Abbiamo dovuto seguire tutte queste diverse vicende, che sono poi confluite nel film.

Nel documentario, sentiamo i membri della troupe parlare di come “su ogni set in cui sono stato, non c’è mai abbastanza tempo e mai abbastanza soldi, si lavora sempre contro il tempo”. Come può questo portare a problemi di sicurezza?

Non so dirvi quanto inorridisca ogni volta che leggo di un’altra persona morta su un set. C’è stato un ragazzo qui a Los Angeles [J.C. “Spike” Osorio], non molto tempo dopo la morte di Halyna, che è morto nel corso di una produzione ben avviata: non era un progetto indipendente, era una serie Marvel [Wonder Man]. Mi sono anche messa in contatto con David Holmes, che ora è completamente paralizzato: è stato catapultato contro il muro in una produzione di Harry Potter. È orribile rendersi conto che ogni singolo incidente [sul set] che ha ferito o ucciso qualcuno ha un insieme di variabili non molto diverso da quello di Rust, con l’eccezione che in questo caso si trattava di una pistola. Una caduta sembra un incidente, ma perché nessuno ha controllato quel ragazzo prima che si arrampicasse su quell’impalcatura, o perché c’era un potenziale pericolo per la sicurezza sulla struttura stessa che lo ha portato a cadere? Se si potesse analizzare ogni singolo aspetto, si potrebbe dire che arrampicarsi a una certa altezza è pericoloso quanto avere una pistola puntata contro. Una realtà sconvolgente è che le armerie sui set sono posti super sicuri: quello che è successo a Halyna è un incidente molto raro, anzi pressoché unico. La professione dell’armaiolo sul set ha un record di sicurezza pari al 100%. Ho parlato con alcuni dei migliori armaioli dell’industria cinematografica e sono estremamente orgogliosi del loro lavoro, come è giusto che sia. Questo incidente aveva tutte le carte in regola per essere una grande storia da prima pagina, perché c’è una star che tiene in mano una pistola con un proiettile carico, e le due persone più importanti del set – il regista e la direttrice della fotografia – sono quelle che il proiettile ha colpito. È una storia incredibile, sembra quasi inventata. Ma il fatto che tutte le altre storie non siano così da prima pagina non rende l’esito meno tragico.

Anche un investigatore dell’Ente per la sicurezza e la salute sul lavoro (in inglese OSHA, ndt) pone la questione nel documentario: “Stiamo facendo prevalere la produzione sulla sicurezza delle persone e a favore del denaro?”. Cosa ne pensi?

Ogni volta che le cose si muovono velocemente, è possibile che qualcosa vada storto. È necessario che qualcuno dica: “Dobbiamo rallentare”. Una delle cose che mi piacciono di più nel nostro film è che quando vediamo Andy Wert, il nuovo armaiolo di Rust, descrivere il suo processo di blindatura, usa questa espressione; dice: “Devo prendermi un minuto per rallentare”. A seconda del reparto in cui ci si trova, chiunque abbia a che fare con qualcosa che potrebbe essere un problema di sicurezza dovrebbe assolutamente esigere il diritto di rallentare. La sicurezza deve avere la precedenza su tutto.

In definitiva, secondo te, di chi è la responsabilità di garantire la sicurezza sul set di un film?

Il primo [assistente alla regia] ha un’enorme responsabilità in materia di sicurezza, e credo che sia un ruolo importante che va rispettato. Ci sono forse altri modi per aumentare le protezioni? Nel nostro film, [il procuratore] Carrie Morrissey ha descritto in dettaglio il protocollo che esiste per le armi [sul set]. C’è una prima linea, che è l’armaiolo che mostra la pistola, e poi c’è il primo assistente alla regia. Sono due fasi del percorso. Spesso, abbiamo sentito dire, gli attori possono decidere di guardare o meno la pistola, ma si tratta di un elemento facoltativo. Ci si potrebbe chiedere se non sia il caso di prevedere una terza o quarta salvaguardia per ogni singolo potenziale pericolo. Nel reparto stunt, vale la stessa cosa. Forse è necessario un terzo o quarto protocollo per salvaguardare l’errore umano che può verificarsi semplicemente perché le persone fanno troppe cose. Possiamo dire che in Rust le persone quella persona è stata negligente, ma vi garantisco che proprio ora ci sarà sicuramente in corso un set in cui sta accadendo qualcosa di simile, in cui qualcuno ha troppi ruoli e responsabilità tutti insieme, oppure va di fretta, e probabilmente c’è il rischio che si crei una situazione di pericolo. Ho sentito parlare di molti incidenti sui set dopo Rust. La prossima morte che avverrà sul set, credo, non sarà causata da una pistola.

Matthew Hutchins ha chiesto che Rust finisse le riprese, perché dice che è quello che Halyna avrebbe voluto. Com’è stato tornare sul set quando il film ha ripreso le lavorazione?

È stata un’esperienza davvero straordinaria, che mi ha cambiato la vita. Ho avuto la sensazione che ogni persona che stava completando il suo lavoro sul film lo stesse facendo per una ragione molto personale e molto diversa. Alcune delle persone che avevano partecipato al primo set di Rust mi hanno insegnato molto sul trauma. Erano come se fossero state in una zona di guerra, e per alcuni di loro era necessario [finire il film]. Sentivano che portare a termine il film era un obbligo per fare del bene alla famiglia di Halyna, perché sapevano che la famiglia di Halyna lo voleva, e se non potevano fare nient’altro per loro stessi o per qualcun altro, almeno potevano fare quello. È stata una sensazione molto forte, per quelle persone.

Molti degli ex colleghi di Halyna e dei membri della troupe di Rust erano presenti alla première di Last Take, avvenuta a Los Angeles all’inizio di marzo. Hai chiesto loro che cosa pensano del tuo documentario?

Sono stata in contatto con quasi tutti coloro che hanno lavorato al documentario con me e che erano amici di Halyna, ed è stato molto emozionante. È stata un’esperienza per tutti molta dura, intensa e dolorosa, perché in qualche modo stiamo ancora elaborando la sua morte. Non è giusto. Penso che ogni persona abbia avuto una propria reazione al film. Nessuno reagisce allo stesso modo: ognuno prova sentimenti diversi e contrastanti, perché si tratta davvero di un trauma ancora in corso. Quando qualcuno muore in modo così scioccante e improvviso, non lo si supera in un paio d’anni: gli effetti a catena sono ancora molto presenti.

Dopo la proiezione del documentario, il regista di Rust Joel Souza ha partecipato a un Q&A con te e ha detto che “sperava che [il film] potesse contenere un po’ più di Halyna”. Ha anche detto che la tua intenzione originaria per il documentario è cambiata nel tempo perché “eri sotto pressione”. Cosa pensi di questa reazione?

Credo che Joel abbia detto quello che si sentiva di dire nel momento in cui eravamo sul palco, e che ha assolutamente diritto a ogni singola emozione che prova. Joel si è trovato in una situazione in cui nessuno dovrebbe trovarsi. Ho un’infinita compassione per lui. Sono sempre stupita dalla sua capacità di recupero, e mi sento fortunata che Joel sia riuscito ad andare avanti e ad essere così forte di fronte a una situazione così orribile.

Hai visto come è stato raccontato il processo ad Alec Baldwin nel suo nuovo reality, The Baldwins, girato la scorsa estate quando il suo caso è stato archiviato?

Non sapevo niente di quel reality, ero troppo presa dal lancio del mio film. Penso che Alec sia una persona a sé e che stia facendo le sue cose, e ogni singola persona che ha subìto un trauma dopo questa esperienza ha diritto a scegliere come superarlo. È una cosa unica per ogni persona, ne sono davvero convinta. Alec sta facendo quello che forse vuole fare, e tutto questo fa parte della sua esperienza.

Cosa speri che le persone traggano dal tuo film?

C’è sempre un momento di terrore, quando il tuo film diventa pubblico e non si sa come sarà accolto. Ma con questo film in particolare, il mio obiettivo è che possa fare del bene. Sento che Last Take potrebbe essere utile ad alcune delle persone che sono state costrette a vivere questa orribile esperienza. Spero che il mondo capisca un po’ di più Halyna: sono felice che questo film contenga alcuni dei suoi lavori; per me è fantastico aver potuto includere le sue opere, in modo che la gente possa vedere che artista era. Si può vedere la devozione che aveva per ogni singola inquadratura, e questo include anche Rust. Rust fa parte del suo corpus di opere. Nulla sarà mai sufficiente a spiegare o a far conoscere chi era, ma almeno questo è un po’ di quello che ho potuto offrire al mondo, perché lei è molto di più di una semplice vittima di una pistola su un set.

