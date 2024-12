‘Scrubs – Medici ai primi ferri’, è in sviluppo un reboot

Quando Scrubs – Medici ai primi ferri si è concluso dopo otto stagioni, l’ha fatto con uno dei finali di sitcom più grandi di tutti i tempi – poi è stato ripreso per un’effettiva stagione finale e ha dovuto dire addio ancora con un nuovo cast di personaggi. Ora, il creatore e showrunner originale Bill Lawrence ha deciso di tornare con un altro revival dello show.

Secondo Variety, la serie è in sviluppo presso la ABC attraverso Disney 20th Television. Pare che Lawrence non tornerebbe come showrunner, se la serie ricevesse il via libera.

Anche i piani per il casting e la regia della nuova serie sono stati tenuti nascosti. Ma all’inizio di quest’anno, Lawrence ha dichiarato a Deadline: “Grandi parti del team creativo dietro la telecamera, e la maggior parte di quelli davanti, sono tutti super coinvolti ed entusiasti”. I principali attori del cast originale che potrebbero potenzialmente fare un ritorno includono Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes, Ken Jenkins, John C. McGinley e Neil Flynn.

Descrivendo un potenziale reboot all’epoca, Lawrence aggiunse che la serie avrebbe dovuto combinare sia la visione del mondo della medicina sia una prospettiva acuta su come i giovani stanno navigando in quel mondo.

Lawrence è stato in precedenza showrunner, regista, scrittore, produttore e produttore esecutivo dell’originale Scrubs. È stata la prima e l’ultima volta che ha ricoperto tutti e cinque i ruoli. Da quando Scrubs si è concluso nel 2010, Lawrence ha trovato il successo nella sitcom con la serie di sei stagioni Cougar Town e ha ottenuto ottimi risultati con Ted Lasso. La serie Apple TV+ ha tre stagioni completate e sembra essere giunta a una conclusione piuttosto ordinata, ma potrebbe tornare per un’altra stagione con Warner Bros. Tv, dove Lawrence ha un accordo globale.

“La cosa migliore delle [domande sul futuro di Ted Lasso] è che ha sostituito, per un secondo, la necessità di parlare se Scrubs sarebbe tornato o meno”, ha detto Lawrence a Variety all’inizio di quest’anno. “La ragione per cui di recente ho accidentalmente detto: ‘Sì, penso che risolverò questa cosa nei prossimi sei mesi’ riguardo a Scrubs, è perché volevo solo smettere di parlare della questione di Ted Lasso“.

Da Rolling Stone US