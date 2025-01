Matthew McConaughey e Woody Harrelson tornano ‘True Detective’ per uno spot

Matthew McConaughey e Woody Harrelson, texani doc, hanno ripreso i loro ruoli in True Detective per uno spot in cui sollecitano la legislatura del Texas a creare nuovi incentivi per le produzioni cinematografiche e televisive nello Stato. La clip di quattro minuti, True to Texas, segue i due lungo una strada a desolata e ricorda i loro personaggi, i detective Rust Cohle e Marty Hart della prima stagione della serie.

“Ti chiedi mai se questa nostra industry non si stia mordendo la coda?”, domanda Harrelson.

“No. Restrizioni, regolamenti, produzioni di poca importanza, lezioni di politica”, dice McConaughey prima di usare una delle frasi simbolo di Cohle, adattata per l’occasione: “Hollywood è un cerchio piatto, Wood. Continua a girare in tondo come un disco senza audio”.

True To Texas - Let's Bring Productions Home

“Quindi vuoi spegnere il disco?”

“No, voglio cambiare musica”

“Sai che ho un CD di B-side dei Jonas Brothers? Davvero delle chicche”

“L’industry attuale è come il ricordo che qualcuno ha di un’industry, e il ricordo sta svanendo”, sentenzia McConaughey. “Sto parlando di un hub completamente nuovo per il cinema e la televisione. Una rinascimento. Una rinascita”.

“Che ne dici di un’acquisizione all’ingrosso?”, interviene Dennis Quaid, altro texano doc, ammanettato sul sedile posteriore dell’auto.

“Sì, una piccola frazione del surplus di bilancio del Texas trasformerà lo stato nella Nuova Hollywood”, chiude Harrelson. Lo spot poi prosegue con altre sequenze che vedono protagonisti anche Billy Bob Thornton e Renée Zellweger.