‘Longlegs’, guarda il trailer italiano dell’horror diventato un cult negli USA

“È un po’ come una compilation di film horror,” dice il regista Oz Perkins del suo nuovo film in arrivo nelle sale il prossimo 31 ottobre, di cui vi mostriamo in esclusiva il trailer italiano. “Longlegs ha davvero un po’ di tutto quando si tratta delle aspettative sul genere. C’è un massacro con l’ascia. C’è un serial killer. C’è il diavolo. C’è l’FBI. Ci sono bambole inquietanti. Ci sono fienili inquietanti. Dentro c’è tutto, come in una sorta di milkshake”.

Longlegs racconta la storia di Lee Harker (Maika Monroe), una neo-agente dell’FBI che vive nella foresta pluviale dell’Oregon e che, nei suoi primi giorni di lavoro, individua un assassino grazie al suo intuito sorprendente. Per un regista fortemente ispirato da Il silenzio degli innocenti, Harker è la sua personale Agente Starling, l’indimenticabile personaggio che ha dato il secondo Oscar a Jodie Foster.

Perkins, figlio del celebre Anthony di Psycho, è già un solido nome del genere. Dopo un inizio di carriera da attore, ha esordito dietro la macchina da presa nel 2015 con February – L’innocenza del male, cui hanno fatto seguito Sono la bella creatura che vive in questa casa (2016) e Gretel e Hansel (2020).

Oltre a Maika Monroe, già eletta “scream queen” della nuova generazione grazie a titoli come It Follows e Watcher, Longlegs vede tra i protagonisti anche Nicolas Cage, in un altro dei suoi ruoli cult degli ultimi anni.

Come del resto è diventato un cult l’intero film. A fronte di meno di 10 milioni di dollari di budget (alcuni dicono addirittura solo 3), Longlegs ne ha incassati oltre 74 solo al box office USA.