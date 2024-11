‘Longlegs’ non è un thriller su un assassino seriale, è una vibe da incubo

Secondo i film, ci sono in realtà solo quattro lavori: assassino; prostituta (cuore d’oro opzionale); Presidente degli Stati Uniti d’America; e agente dell’FBI che dà la caccia ai serial killer e nel farlo rischia la sicurezza e la salute. Tutto il resto può stare sotto “varie”: medico, avvocato, poliziotto che deve fare una scelta, ecc.

Longlegs sa benissimo che tu, spettatore devoto, hai visto quell’ultima professione ritratta sullo schermo parecchie volte da quando Clarice Starling ha stretto un patto con il suo diavolo erudito. Si sforza di mescolare le cose quel tanto che basta per evitare che tutto sembri fatto con lo stampino. C’è di nuovo una giovane federale, Lee Harker (Maika Monroe), che è patologicamente dedita al suo lavoro; il modo in cui all’inizio del film intuisce qual è l’abitazione in cui vive un sospettato tra case di periferia tutte simili ti dà l’impressione che non si tratti tanto di un mestiere quanto di una vocazione. Il suo superiore, l’agente Carter (Blair Underwood), è un riconoscibilissimo diplomato della Scuola dei Boss duri ma allo stesso tempo paterni. Harker sta dando la caccia a un assassino, che sembra essere uno psicopatico davvero grottesco con una passione per il fondotinta pancake, il glam rock e fare “Cu-ckoo! Cu-coooo!” quando parla con le future vittime. Il fatto che sia interpretato da Nicolas Cage in piena modalità neo-Kabuki, raschiando la porta (pun intended direttamente da Ghost Rider), ovviamente, fa una differenza enorme.

Ma quello che distingue davvero questo nuovo titolo in un sottogenere che ha raggiunto il suo apice quando Clinton era il comandante in capo – un avvertimento che il film comprende collocando il suo ritratto esecutivo nell’ufficio di Carter e datando al carbonio l’arco temporale della storia – è il modo in cui ogni cliché viene filtrato attraverso diversi livelli aggiuntivi di inquietudine. I messaggi in codice di Zodiac? Decifrali tramite un riferimento biblico (suggerimento: non è tratto dal Libro della Genesi) e scoprirai che sono provocazioni da parco giochi. Il lavoro di unire i punti che consente a un ordine distorto di emergere dal caos? Ha a che fare con i compleanni dei bambini. Gli omicidi stessi? Coinvolgono tutti un padre che è inspiegabilmente ispirato a uccidere selvaggiamente la sua famiglia e poi a togliersi la vita. Ti piace l’estetica viscida e nauseante di Se7en e di Hannibal in TV? Questo film aumenta la tavolozza cadavere-chic di marroni e grigi, pasticciando anche con le proporzioni per ricordare gli home movies vintage degli anni ’70.

LONGLEGS - The End Trailer - In Theaters July 12

Il regista Osgood Perkins si è passo passo costruito un curriculum impressionante come regista che preferisce il terrore agli eccessi sanguinosi, l’energia a combustione lenta alle scariche da 110 volt nel sistema (February – L’innocenza del male, Sono la bella creatura che vive in questa casa; anche la sua opera di sfruttamento delle fiabe Gretel & Hansel del 2020 ha i suoi momenti). Longlegs ha la sua dose di spavento, e questo è sicuramente un film che ama una buona esplosione di volume da zero a 11 prima di un brusco spaccato. Ma il criptico mistero del viaggio mortale di Perkins è meno interessato a farti schifo – lo strano cadavere coperto di vermi che non sta in piedi – e più semplicemente desideroso di entrarti sotto pelle. Anche se il regista non aveva un pedigree legittimo in termini di racconti barocchi sul male, è comunque intenzionato a estrarre il terrore dall’Americana della fine del XX secolo che sembra essere stato cagliato dall’interno. È sfacciatamente una prospettiva “stile sopra sostanza” su un tipo particolare di storia dell’orrore moderna. È meno un thriller di serial killer e più un lungometraggio con una vibe da incubo.

Questo margine di manovra consente a Perkins di allontanarsi dal modello del true crime con benefici che spesso caratterizza le opere post-Il silenzio degli innocenti come la serie Mindhunter di David Fincher e di spostarsi in un territorio leggermente più soprannaturale. Senza rivelare troppo, puoi aspettarti che il nome Satana venga pronunciato più di una volta. Inoltre, se hai una fobia nei confronti delle suore o delle bambole realistiche che temi possano osservarti, potresti voler stare alla larga dal film. E se sei allergico ai protagonisti che sono socialmente imbarazzanti al punto da poter essere diagnosticati nello spettro, agli attori veterani con licenza di mormorare o ai T. Rex nelle colonne sonore dei film, potrebbe venirti l’orticaria.

Essendosi già assicurata un posto nel canone dei film horror grazie a It Follows, Monroe dimostra di poter dare il massimo e entrare in modalità full Clarice. E non c’è davvero nessuno migliore di Cage quando si tratta di una performance WTF, che suggerisce non solo una bussola morale rotta ma una follia totale e altalenante. Potresti apprezzare o meno il modo in cui Perkins lascia il suo segno in questa narrativa da veterani, ma sa esattamente cosa sta facendo. Longlegs non apre nuove strade. Il suo scopo, però, è coltivare quella terra maledetta in nome del suo stesso raccolto marcio.

Da Rolling Stone US