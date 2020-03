Kesha ha scritto una canzone su Nicolas Cage, dopo che i due avevano fatto amicizia all’inizio di quest’anno. Nel nuovo pezzo, la cantante – che ha partecipato alla première del film Cage di Color Out Of Space per poterlo incontrare – fa riferimento a una vasta selezione dei film più famosi dell’attore di culto.

“I’m on vacation, Leaving Las Vegas/ Request my presence here’s the number call my agent“, canta nella nuova traccia, della quale è stato pubblicato un minuto su Twitter. “Bitch, I’m a National Treasure, I make it rain in the desert/ I got an octopus, I got a pyramid/ You think I’m extra? I’m on some Nicolas Cage shit“.

Il video passa da immagini della cantante ricoperta di glitter a varie clip dei film di Nicolas Cage. C’è anche un sample ricorrente della voce dell’attore che dice: “Good call, baby doll!” direttamente da Kick-Ass.