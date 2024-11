Jonathan Majors, l’ex fidanzata ha fatto cadere le accuse di aggressione e diffamazione contro l’attore

L’ex fidanzata di Jonathan Majors, Grace Jabbari, ha fatto cadere le accuse di aggressione e diffamazione contro l’attore, quasi un anno dopo che l’attore è stato condannato per averlo aggredita e molestata. Ad aprile è stato condannato a un programma di prevenzione degli abusi domestici di 52 settimane. Giovedì gli avvocati di entrambe le parti hanno presentato un avviso congiunto alla corte, scrivendo che “tutte le richieste contro il convenuto nell’azione sopra citata sono respinte con pregiudizio”.

I rappresentanti di Majors e Jabbari non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. A marzo, Jabbari ha citato in giudizio l’ex attore Marvel per diffamazione, denuncia pretestuosa, aggressione e percosse, descrivendo in dettaglio altri casi in cui Majors avrebbe abusato fisicamente di lei durante la loro relazione di quasi due anni.

“Quando si è confrontato pubblicamente con le numerose accuse di abusi di Grace, Majors l’ha definita bugiarda in ogni momento e ha affermato in modo molto specifico di non aver mai messo le mani addosso a una donna, con l’obiettivo di convincere il mondo che Grace non è una vittima di violenza domestica e abusi ma invece una pazza bugiarda che dovrebbe essere trattata come tale”, affermava la causa.

Majors è stato ritenuto colpevole di aggressione di terzo grado e molestie per aver ferito Jabbari nel marzo 2023 dopo che è scoppiata una rissa quando Jabbari ha visto il compagno ricevere un messaggio romantico da un’altra donna sul telefono. Jabbari ha subito una frattura al dito e una ferita dietro l’orecchio. L’attore ha sostenuto la sua innocenza e ha affermato che è stata Jabbari l’aggressore quella notte. (È stato assolto dalle due accuse più gravi, aggressione intenzionale e molestie aggravate.)

In seguito alla condanna di Majors a dicembre, il team legale di Jabbari ha affermato che Majors aveva diffamato il suo cliente facendo numerose dichiarazioni false, affermando che sia Majors che i suoi avvocati erano “profondamente consapevoli delle accuse di Grace secondo cui Majors le aveva messo le mani addosso in più di un’occasione”. Gli avvocati di Jabbari hanno sottolineato l’intervista di Majors di gennaio con ABC News in cui sosteneva di “non aver mai picchiato una donna” e di non sapere come Jabbari avesse subito le ferite.

Dopo il suo arresto nel 2023, i team di gestione e pubblicità di Majors hanno abbandonato la stella nascente di Hollywood e la Marvel ha reciso i legami con l’attore nonostante avesse precedentemente pianificato i prossimi due film del franchise attorno al suo personaggio. Dopo che Searchlight Pictures ha rinviato l’uscita nelle sale del film Magazine Dreams, interpretato da Major, nel dicembre 2023, un nuovo distributore ha recentemente acquistato il progetto e dovrebbe presentarlo in anteprima nel 2025.

Da Rolling Stone US