‘Joker 2’ uno dei più grandi flop della storia?

Joker: Folie à Deux sembra proprio destinato a diventare uno dei più grandi flop della storia del cinema.

A dirlo una nuova stima pubblicata da Variety: secondo il magazine, il film di Todd Phillips potrebbe far perdere alla Warner Bros. fino a 200 milioni di dollari. Finora la pellicola ha incassato 51,5 milioni di dollari a livello nazionale e 165 milioni di dollari a livello globale durante le sue prime due settimane nelle sale. Il suo incasso totale è previsto in 65 milioni di dollari a livello nazionale e tra 210 e 215 milioni di dollari a livello globale.

Folie à Deux sarebbe però costato 200 milioni, più altri 100 milioni di marketing e distribuzione. Con le vendite dei biglietti divise tra studi e proprietari dei teatri, avrebbe quindi bisogno di incassare circa 450 milioni per pareggiare i conti durante la sua programmazione nelle sale.

Secondo le stime Joker 2 potrebbe perdere tra i 125 e i 200 milioni di dollari prima di arrivare sulle piattaforme digitali americane il 29 ottobre e sui supporti fisici il 17 dicembre. Se ciò si rivelasse accurato, si classificherebbe tra i più grandi flop al botteghino della storia insieme a film come John Carter, The Marvels, The Lone Ranger e Mortal Engines.

Warner Bros. ha risposto a queste stime: «Qualsiasi stima suggerita da insider anonimi o dirigenti rivali è grossolanamente sbagliata e continua una tendenza in cui le voci vengono riportate come fatti», ha affermato un portavoce in una dichiarazione. «Il film continua a essere proiettato nelle sale cinematografiche, inclusa l’apertura di questa settimana in Cina, e continuerà a generare entrate durante la sua visione domestica e la sua distribuzione accessoria».

Parte dei costi di produzione sono stati i compensi iniziali concessi a Phillips e Phoenix (20 milioni di dollari ciascuno) dopo il successo del primo film di Joker, così come lo stipendio di 12 milioni di dollari di Lady Gaga. Joker , del 2019, aveva incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.