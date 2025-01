In che senso ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi “è ammesso agli Oscar 2025”?

Gira in queste ore la news secondo cui “C’è ancora domani di Paola Cortellesi è ammesso agli Oscar 2025″. Ma cosa vuol dire esattamente?

Com’è noto, l’esordio alla regia di Cortellesi non è stato scelto nel 2023 come titolo italiano da “mandare” agli Oscar: al suo posto la commissione deputata ha selezionato Io capitano di Matteo Garrone, poi arrivato nella cinquina finale. E per questo motivo quest’anno non avrebbe potuto in ogni caso essere preso di nuovo in considerazione per la categoria “miglior film internazionale” (il film scelto per l’Italia è Vermiglio di Maura Delpero, entrato nella shortlist di dicembre).

C’è ancora domani, già campione di incassi al box office italiano capace di difendersi anche sul mercato internazionale (quasi 50 milioni di dollari l’incasso globale, Italia compresa), è però uscito quest’anno nelle sale americane, il che significa che può essere preso in considerazione per altre categorie.

Nella lista diffusa ieri dall’Academy delle 323 “productions elegible for the 97th Academy Awards“, compare anche il titolo del film di Cortellesi. Con aggiunta la segnalazione di alcuni degli attori del cast: tra i nomi femminili la stessa Cortellesi, insieme a Romana Maggiora Vergano ed Emanuela Fanelli, e tra quelli maschili Valerio Mastandrea.

Ciò significa che C’è ancora domani può concorrere in tutte le categorie dei prossimi Oscar, dalle cinquine dedicate alle interpretazioni a quelle tecniche.

Il film non è però presente nella “best picture reminder list“, cioè l’elenco, sempre diffuso ieri, di tutte le produzioni che possono ambire a un posto nella decina dei candidati a miglior film. Non è dunque ipotizzabile un eventuale (anche se difficile) posto fra i 10 candidati a best picture, com’era accaduto l’anno scorso ad Anatomia di una caduta di Justine Triet.

La Francia aveva scelto al suo posto Il gusto delle cose per la cinquina dei migliori film internazionali (dove poi non era arrivato), ma il film di Triet, già Palma d’oro a Cannes 2023, era riuscito a conquistare cinque nomination, tra cui miglior film e miglior regia, e a vincere la statuetta per la miglior sceneggiatura.

In ogni caso, forza Paola Cortellesi. Le nomination agli Oscar 2025 saranno annunciate venerdì 17 gennaio: c’è ancora speranza per C’è ancora domani?