David di Donatello 2024, le nomination: Paola Cortellesi pigliatutto

Sono state annunciate le candidature della 69esima edizione dei David di Donatello. Ovviamente in classica modalità conferenza stampa Rai, giusto la presenza di Alessia Marcuzzi ha smosso un po’ l’atmosfera tradizionale.

Il titolo più nominato in assoluto è – e non tanto a sorpresa – C’è ancora domani di Paola Cortellesi con 19 candidature (un numero mai raggiunto da nessun film d’esordio, e prima in generale le aveva raggiunte solo Il capitale umano di Paolo Virzì). Seguono Io capitano con 15, La chimera con 13, Rapito con 11, Comandante con 10, Il sol dell’avvenire con 7, Adagio e Palazzina LAF con 5 e L’ultima notte di Amore con 4.

È stato l’anno dell’esordio degli attori alla regia: da Cortellesi e la Micaela Ramazzotti di Felicità (nominate anche come attrici) a Michele Riondino con Palazzina LAF (pure lui nella cinquina degli attori), fino al doc MUR di Kasia Smutniak.

La categoria miglior canzone originale schiera Subsonica (che concorrono anche per la miglior colonna sonora di Adagio), Liberato, Brunori SAS e Diodato.

La consegna dei premi è prevista per il prossimo 3 maggio in prima serata su Rai 1. A condurre la cerimonia, in onda dagli studi di Cinecittà (in particolare il leggendario Teatro 5 di Fellini), sarà come sempre Carlo Conti, affiancato quest’anno da Alessia Marcuzzi, con il contributo di Luca Tommassini. E prima sul red carpet ci sarà Fabrizio Biggio. A presentare invece la tradizionale cerimonia della mattina del 3 maggio al Quirinale sarà Teresa Mannino.

Ecco la lista completa delle nomination ai David 2024:

Miglior film

C’è ancora domani – Paola Cortellesi

La chimera – Alice Rohrwacher

Io capitano – Matteo Garrone

Rapito – Marco Bellocchio

Il sol dell’avvenire – Nanni Moretti

Miglior regista

Marco Bellocchio (Rapito)

Andrea Di Stefano (L’ultima notte di Amore)

Matteo Garrone (Io capitano)

Nanni Moretti (Il sol dell’avvenire)

Alice Rohrwacher (La chimera)

Miglior attore protagonista

Antonio Albanese (Cento domeniche)

Pierfracnesco Favino (Comandante)

Valerio Mastandrea (C’è ancora domani)

Josh O’Connor (La chimera)

Michele Riondino (Palazzina LAF)

Miglior attrice protagonista

Linda Caridi (L’ultima notte di Amore)

Paola Cortellesi (C’è ancora domani)

Isabella Ragonese (Come pecore in mezzo ai lupi)

Micaela Ramazzotti (Felicità)

Barbara Ronchi (Rapito)

Miglior attore non protagonista

Giorgio Colangeli (C’è ancora domani)

Elio Germano (Palazzina LAF)

Adriano Giannini (Adagio)

Vinicio Marchioni (C’è ancora domani)

Silvio Orlando (Il sol dell’avvenire)

Miglior attrice non protagonista

Barbara Bobulova (Il sol dell’avvenire)

Emanuel Fanelli (C’è ancora domani)

Romana Maggiora Vergano (C’è ancora domani)

Alba Rohrwacher (La chimera)

Isabella Rossellini (La chimera)

Miglior sceneggiatura originale

C’è ancora domani – Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi

La chimera – Alice Rohrwacher

Io capitano – Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini, Andrea Tagliaferri

Palazzina LAF – Maurizio Braucci, Michele Riondino

Il sole dell’avvenire – Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella

Miglior sceneggiatura non originale

Lubo – Giorgio Diritti, Fredo Valla

Misericordia – Emma Dante, Elena Stancanelli, Giorgio Vasta

Mixed by Erry – Armando Festa, Sydney Sibilia

Rapito – Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli

Le vele scarlatte – Pietro Marcello, Maurizio Braucci, Maud Ameline

Miglior esordio alla regia

Giacomo Abbruzzese (Disco Boy)

Paola Cortellesi (C’è ancora domani)

Giuseppe Fiorello (Stranizza d’amuri)

Micaela Ramazzotti (Felicità)

Michele Riondino (Palazzina LAF)

Miglior produttore

C’è ancora domani – Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside società del gruppo Fremantle; Vision Distribution società del gruppo Sky; in collaborazione con Sky; in collaborazione con Netflix

La chimera – Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema

Comandante – Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calora, Viola Prestieri per Indigo Film; Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis per O’ Groove; Paolo Del Brocco per Rai Cinema; Attilio De Razza per Tramp Limited; Mariagiovanna De Angelis per Vgroove; Antonio Miyakawa per Wise Pictures

Disco Boy – Giulia Achilli, Marco Alessi, Lionel Massol, Pauline Seigland, André Logie

Io capitano – Archimede, Rai Cinema, Pathé, Tarantula

Miglior autore della fotografia

C’è ancora domani – Davide Leone

La chimera – Hélène Louvart

Comandante – Ferran Paredes Rubio

Io capitano – Paolo Carnera

Rapito – Francesco Di Giacomo

Miglior compositore

Adagio – Subsonica

C’è ancora domani – Lele Marchitelli

Io capitano – Andrea Farri

Il sol dell’avvenire – Franco Piersanti

L’ultima notte di Amore – Santi Pulvirenti

Miglior canzone originale

Adagio – musica, testi e interpretazione di Subsonica (Samuel Umberto Romano, Massimiliano Casacci, Davide Dileo, Enrico Matta, Luca Vicini) (da Adagio)

Baby – musica di Andrea Farri, testi e interpretazione di Seydou Sarr (da Io capitano)

La mia terra – musica, testi e interpretazione di Diodato (da Palazzina LAF)

‘O Dj (Don’t Give Up) – musica, testi e interpretazione di Liberato (da Mixed by Erry)

La vita com’è – musica, testi e interpretazione di Brunori SAS (da Il più bel secolo della mia vita)

Miglior scenografia

C’è ancora domani – scenografia Paola Comencini, arredamento Fiorella Cicolini

La chimera – scenografia Emita Frigato, arredamento Rachele Meliadò

Comandante – scenografia Carmine Guarino, arredamento Iole Autero

Io capitano – scenografia Dimitri Capuani, arredamento Roberta Troncarelli

Rapito – scenografia Andrea Castorino, arredamento Valeria Vecellio

Migliori costumi

C’è ancora domani – Alberto Moretti

La chimera – Loredana Buscemi

Comandante – Massimo Cantini Parrini

Io capitano – Stefano Ciammitti

Rapito – Sergio Ballo, Daria Calvelli

Miglior trucco

Adagio – Antonello Resch, trucco prostetico o special make-up Lorenzo Tamburini, Michele Salgaro Vaccaro, Francesca Galafassi

C’è ancora domani – Ermanno Spera

Comandante– Paola Gattabrusi, prostetico o special make-up Lorenzo Tamburini

Io capitano – Dalia Colli, prostetico o special make-up Dalia Colli e Roberta Martorina

Rapito – Enrico Iacoponi

Miglior acconciatura

C’è ancora domani – Teresa Di Serio

La chimera – Daniela Tartari

Comandante – Massimo Gattabrusi

Io capitano – Stefano Ciammitti, Dalia Colli

Rapito – Alberta Giuliani

Miglior montaggio

C’è ancora domani Valentina Mariani

La chimera – Nelly Quettier

Io capitano – Marco Spoletini

Rapito Francesca Calvelli, Stefano Mariotti

Miglior suono

C’è ancora domani – Presa diretta: Filippo Porcari; Montaggio del suono: Alessandro Feletti; Creazione suoni: Luca Anzellotti; Mix: Paolo Segat

La chimera – Presa diretta: Xavier Lavorel; Montaggio del suono: Marta Billingsley; Mix: Maxence Ciekawy

Comandante – Presa diretta: Valentino Giannì; Montaggio del suono: Alessandro Feletti; Creazione suoni: Mirko Perri; Mix: Giancarlo Rutigliano

Io capitano – Presa diretta: Maricetta Lombardo; Montaggio del suono: Daniela Bassani; Creazione suoni: Mirko Perri; Mix: Gianni Pallotto

Il sol dell’avvenire – Presa diretta: Alessandro Zanon; Montaggio del suono: Marta Billingsley; Creazione suoni: Fabrizio Quadroli; Mix: Paolo Segat

Migliori effetti visivi

Adagio – Supervisore: Stefano Leoni; Producer: Flaminia Maltese

Comandante – Supervisore: Kevin Tod Haug; Producer: Stacey Dodge

Denti da squalo – Supervisore: Fabio Tomassetti; Producer: Daniele Tomassetti

Io capitano – Supervisore: Laurent Creusot; Producer: Massimo Cipollina

Rapito – Supervisore: Rodolfo Migliari; Producer: Lena Di Gennaro

Miglior documentario – Premio Cecilia Mangini

Enzo Jannacci – Vengo anch’io – Giorgio Verdelli

Io, noi e Gaber – Riccardo Milani

Laggiù qualcuno mi ama – Mario Martone

MUR – Kasia Smutniak

Roma, santa e dannata – Daniele Ciprì

Miglior film internazionale

Anatomia di una caduta – Justine Triet

As bestas – La terra della discordia – Rodrigo Sorogoyen

Foglie al vento – Aki Kaurismäki

Killers of The Flower Moon – Martin Scorsese

Oppenheimer – Christopher Nolan

Miglior cortometraggio (già assegnato)

The Meatseller di Margherita Giusti

David Giovani

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

Stranizza d’amuri

L’ultima volta che siamo stati bambini

David dello spettatore (già assegnato)

C’è ancora domani – Paola Cortellesi