Sì, va bene Barbie. Ma a rubare la scena è l’eterno wannabe fidanzato che non fa pace col fatto di essere “solo”… Ken. Nello sfottò di un patriarcato tutto cavalli e tavole da surf, Ryan Gosling centra quello che è forse il personaggio migliore (e certamente più iconico) dell’anno, sublimato da una canzone-manifesto. Can you feel the Kenergy?