In arrivo un biopic su James Dean, racconterà una sua presunta storia d’amore gay

Un nuovo film su una presunta storia d’amore gay di James Dean durante il periodo universitario potrebbe essere in arrivo. Lo sceneggiatore e regista Guy Guido ha in programma di girare un biopic basato sul libro di memorie di William Bast del 2006, Surviving James Dean, incentrato sulla relazione tra Bast e l’attore, dopo averne acquisito i diritti. Così scrive The Hollywood Reporter.

Il libro si basa sul legame di Bast con Dean, quando entrambi erano studenti adolescenti al programma di teatro della UCLA. Racconta come i due passarono dall’essere coinquilini ad amanti mentre Dean costruiva la sua carriera. Nel libro, Bast afferma di aver mantenuto la loro relazione privata per non danneggiare la carriera nascente di Dean.

«Sono un fan e storico di James Dean sin da quando avevo 18 anni, quindi sapevo del suo “amico” Willie, anche quando le informazioni sulla loro relazione venivano rese eterosessuali dalla macchina di Hollywood», ha dichiarato Guido a THR in un comunicato. «Come regista, amo raccontare la storia della vita di una celebrità nel suo periodo di formazione. Come uomo gay, sono particolarmente attratto dalla storia unica di Bast».

Dean morì in un incidente stradale nel 1955 a 24 anni, cinque anni dopo il presunto incontro con Bast all’università. I suoi due film iconici, Gioventù bruciata e Il gigante, furono distribuiti postumi.

Secondo THR, il regista Guido ha iniziato a incontrare potenziali produttori e sta lavorando per trovare il cast giusto per i ruoli principali del film, sperando di «trovare il team giusto con cui collaborare» data la «serietà e l’importanza» della storia.

Il copione sarà ambientato dal momento in cui Bast e Dean si incontrarono per la prima volta fino alla morte di Dean nel 1955. L’annuncio del film coincide con il 69° anniversario della morte dell’attore (Bast è morto nel 2015).

«Sono ossessionato dall’idea di ottenere il look giusto quando si tratta di scegliere il cast e dirigere un film su una persona famosa», ha detto Guido a THR. «Voglio che il pubblico abbia la sensazione di guardare il vero James Dean sullo schermo».

Da Rolling Stone US