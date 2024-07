Il sequel de ‘Il diavolo veste Prada’ potrebbe arrivare presto

Ok, questa volta pare essere vero. Puck riporta che è in lavorazione un sequel de Il diavolo veste Prada, con Meryl Streep ed Emily Blunt pronte a riprendere i loro ruoli.

Anche la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna potrebbe tornare a scrivere il copione, mentre non sembra essere parte della conversazione Anne Hathaway, protagonista del primo film e che originariamente interpretava la giovane assistente costretta a confrontarsi con uno dei peggiori capi del mondo, un’editrice di una prestigiosa rivista di moda.

Lo scorso aprile, Hathaway non sembrava ottimista riguardo a un sequel, dichiarando a V Magazine: «Ci amiamo tutti e se qualcuno riuscisse a trovare un modo per farlo, credo che saremmo pazzi a non accettare. Ma c’è una grande differenza nel mondo di oggi, con la tecnologia, e una delle particolarità di quella storia era che riguardava la produzione di un oggetto fisico. Ora, con tanto digitale, sarebbe tutto molto diverso. Forse io, Stanley, Emily, Meryl, Dave Frankel, Patricia Field… dovremmo semplicemente fare qualcos’altro insieme. Sarebbe divertente».

Secondo Lauren Sherman di Puck, il nuovo film potrebbe lasciare indietro il personaggio di Andie Sacks, interpretato proprio da Anne da Hathaway, e concentrarsi invece sul destino di Miranda Priestly, personaggio di Meryl Streep alle prese con mentre la fine della sua carriera e il declino dell’industria editoriale. A complicare le cose c’è il personaggio di Emily, interpretato da Blunt, che ora è un dirigente di un marchio di lusso e controlla i budget pubblicitari del brand.

Ovviamente, questi dettagli potrebbero cambiare man mano che il film si avvicina alla realizzazione. Nel frattempo, la Streep tornerà per la quarta stagione di Only Murders in the Building entro l’estate, mentre Emily Blunt è stata protagonista di The Fall Guy.