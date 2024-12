‘Harry Potter’, ecco chi potrebbe interpretare Severus Piton nella serie

Paapa Essiedu è in trattative per il ruolo del Professor Severus Piton nella prossima serie TV Harry Potter, scrive Variety. Al momento però non è stato chiuso nessun accordo ed Essiedu non ha accettato formalmente il ruolo, che nei film è stato interpretato da Alan Rickman. E sempre Variety aveva riferito che il premio Oscar Mark Rylance era in corsa per il ruolo del preside di Hogwarts Albus Silente.

I rappresentanti di HBO hanno risposto alla richiesta di commento così: “Apprezziamo che una serie di così alto profilo susciti molte voci e speculazioni. Continuiamo la pre-produzione, e confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi”

Se Essiedu alla fine accettasse il ruolo, segnerebbe un ritorno alla HBO per l’attore. In precedenza ha recitato nella miniserie acclamata dalla critica I May Destroy You, trasmessa appunto su HBO negli Stati Uniti, e ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una miniserie . Essiedu è anche noto per il suo ruolo da protagonista nel film drammatico Gangs of London e per spettacoli come Press, The Lazarus Project e The Miniaturist. Ha recitato in film come Assassinio sull’Orient Express, The Outrun e Genie del 2017.

Warner Bros. Discovery ha annunciato che le riprese della serie nizieranno quest’estate a Leavesden, dove sono stati girati anche i film. Durante una presentazione al quartier generale di Discovery a Londra, la showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod hanno rivelato che lo show ha fatto audizioni a 32mila ragazzi per i ruoli principali e che il team del casting sta attualmente rivedendo tra i 500 e i 1.000 nastri di audizioni al giorno con l’intenzione di guardare ogni singolo uno. Anche se ha affermato che non hanno ancora fatto alcuna scelta definitiva per quanto riguarda il casting, Mylod ha detto che il prossimo passo sarà quello di un “workshop con alcuni dei nostri candidati selezionati” a gennaio. I protagonisti dello show – Harry, Hermione e Ron – saranno infatti degli emergenti.

Gardiner e Mylod hanno anche detto che si atterranno all’età canonica corretta per i personaggi: Severus Snape avrà circa 30 anni, mentre James e Lily Potter saranno più giovani, poiché avevano solo 21 anni quando morirono. Mylod ha anticipato che per i personaggi adulti sta cercando di continuare la tradizione dei “brillanti attori teatrali nel Regno Unito”.

Secondo la trama, “la serie sarà un fedele adattamento dell’amata serie di libri Harry Potter dell’autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast alla guida di una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici e personaggi molto amati dai fan di Harry Potter che amano da oltre venticinque anni. Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione in tutto il mondo”.