Gli amici di Hollywood ricordano Shannen Doherty: «Coraggiosa e passionale»

La morte di Shannen Doherty ha fatto sì che molti dei suoi colleghi si prendessero del tempo per ricordarla sui social media. L’attrice, famosissima da noi per i ruoli in Beverly Hills 902010 e Streghe, è morta lo scorso sabato a 53 anni. Da tempo malata di cancro, non aveva mai rallentato con gli impegni. Pochi mesi fa aveva lanciato un podcast chiamato Let’s Be Clear with Shannen Doherty, una sorta di racconto della sua carriera: «Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio», aveva detto a People.

E nelle ultime ore sono tanti quelli che la ricordano come un’attrice coraggiosa, controcorrente. Tra i protagonisti di Beverly Hills 90210 hanno scritto qualcosa pubblicamente Jason Priestley, Brian Austin Green, Jennie Garth, Tori Spelling, Gabrielle Carteris e Carol Potter.

«Sei stata una parte importante della mia comprensione dell’amore. Mi mancherai più di quanto riesca a elaborare in questo momento», ha scritto Brian Austin Green. Per Jason Priestley Shannen era una «forza della natura». Gabrielle Carteris ha parlato dell’altra star di Beverly Hills 90210, Luke Perry, scomparso nel 2019. «Che tu possa riposare in pace Shannen. So che Luke è lì a braccia aperte per amarti».

Jennifer Garth ha invece scritto: «Ci siamo spesso scontrate, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità della nostra vera relazione, basata sul rispetto e l’ammirazione reciproca. Era coraggiosa, passionale, determinata e generosa».

Anche la co-protagonista di Streghe, Alyssa Milano, ha fatto riferimento alla complicata storia del duo in una dichiarazione, definendo Shannen «un’attrice di talento, amata da molti», mentre gli altri protagonisti Rose McGowan, Brian Krause e Ted King hanno pubblicato ricordi sui social media. «Shannen sapeva come essere una star perché lo era fin dall’infanzia. La sua etica del lavoro l’ha ispirata fino alla fine. Il grande amore di Shannen per la regia, per la recitazione, per Holly, per i suoi amici, per i suoi genitori, per il suo cane e per i suoi amati fan era leggendario. Le nostre vite si sono intrecciate in un modo unico. Abbiamo riso delle forze oscure che volevano che ci odiassimo a vicenda, invece abbiamo scelto l’amore e il rispetto», ha scritto McGowan.

Fox Entertainment ha rilasciato una propria dichiarazione: «Tutti noi della Fox piangiamo la perdita della nostra amica Shannen Doherty, e ci addoloriamo insieme alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan. Siamo grati per l’innegabile talento e la luce di Shannen, soprattutto attraverso il suo indimenticabile e rivoluzionario ruolo in Beverly Hills, l’iconica serie che ha consolidato il suo posto tra i grandi della televisione e ha contribuito a definire l’identità audace e provocatoria per cui Fox è diventata famosa. Mentre Shannen era troppo giovane per lasciarci, nel corso della sua carriera pluridecennale ha costruito un’eredità che sarà ricordata e celebrata per sempre».

Ecco alcuni dei post pubblicati: