Ecco perché la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, ha voluto cambiare il suo cognome

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, ha rivelato gli “eventi dolorosi” che hanno portato al suo recente cambio di nome.

Terza figlia maggiore dell’ex coppia di attori, Shiloh ha fatto domanda per un cambio di cognome il giorno del suo 18° compleanno, lo scorso maggio. D’ora in avanti vorrà essere conosciuta come Shiloh Nouvel Jolie. Ma perché rinunciare al cognome del padre? Di sicuro non è la sola. Anche gli altri due figli della coppia sembrano aver preso le distanze dal padre, eliminando il cognome da alcune loro apparizioni pubbliche o interviste.

Ma ora è l’avvocato di Shiloh, Peter Levine, che ha parlato della “decisione importante” di cambiare il suo nome: «I media dovrebbero essere più attenti nei loro resoconti… soprattutto quando si occupano di una giovane adulta che ha preso una decisione indipendente e significativa in seguito a eventi dolorosi e che sta semplicemente seguendo un procedimento legale. Shiloh Jolie non ha pubblicato un ‘annuncio’ che annunciasse alcun cambio di nome, né alcun resoconto giornalistico che fosse inesatto. Come avvocato di Shiloh, sono tenuto a pubblicare un avviso legale perché la legge in California lo richiede a chiunque voglia cambiare il proprio nome. Tale avviso legale è stato pubblicato sul Los Angeles Times , come richiesto», ha detto il legale a riguardo delle polemiche sull’avviso pubblicato sul giornale.

Ma quali sono gli eventi dolorosi di cui si parla? Brad Pitt in passato è stato sottoposto a un’indagine per maltrattamenti, con il Dipartimento per l’infanzia e i servizi alla famiglia di Los Angeles che in seguito hanno scagionato l’attore.

Ma lo scorso aprile, nuovi documenti hanno rivelato che Brad Pitt avrebbe cominciato ad essere violento nei confronti della ex moglie prima ancora che nel volo Francia – Los Angeles, nel 2016, circostanza che avrebbe portato l’attrice chiedere il divorzio. Lo sostiene il team legale della donna: «Mentre la storia degli abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie è iniziata ben prima del viaggio aereo della famiglia nel settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui lui è stato violento anche con i bambini». Pochi giorni dopo questo episodio, Angelina Jolie lasciò il marito.

Ma i problemi tra i coniugi hanno riguardato anche gli affari, tra cui la cessione dell’azienda vinicola che possedevano insieme. La battaglia continua.