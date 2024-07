È morta Shelley Duvall. Aveva appena compiuto 75 anni.

Nata a Houston, Texas, il 7 luglio 1949, dopo aver preso parte a Nashville (1975) di Robert Altman e Io e Annie (1977) di Woody Allen, torna a recitare per il primo, colui che resterà il suo mentore (sette i film in totale girati insieme), in Tre donne, per il quale ottiene il Prix d’Interprétation féminine al Festival di Cannes.

La consacrazione presso il grande pubblico avverrà però grazie all’interpretazione di Wendy, l’angosciata moglie di Jack Torrance (Jack Nicholson) in Shining (1980) di Stanley Kubrick: la scena dietro la porta sfasciata dal marito con l’ascia resta uno dei vertici del cinema dell’orrore di sempre.

Sempre per Altman sarà Olivia Oyl, la fidanzata di Braccio di Ferro (Robin Williams), in Popeye, sempre del 1980.

Gli altri suoi film con Altman sono Anche gli uccelli uccidono (1970), I compari (1971), Gang (1974) e Buffalo Bill e gli indiani (1976). Ha recitato anche in I banditi del tempo di Terry Gilliam (1981), nel corto Frankenweenie di Tim Burton (1984), in Roxanne di Fred Schepisi (1987) e in Ritratto di signora di Jane Campion (1993).

Dagli inizi degli anni 2000 si è ritirata dalle scene, dichiarando successivamente di soffrire di disturbi mentali, conseguenza anche dell’esperienza traumatica vissuta sul set di Shining.

Era tornata a recitare di recente per The Forest Hills, un film horror-thriller indipendente scritto e diretto da Scott Goldberg, uscito lo scorso anno. Sarebbe rimasto il suo ultimo film.