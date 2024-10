Da oggi è possibile fare un giro nella casa di ‘Beetlejuice’

È tutto vero: Airbnb ha aggiunto la casa di Beetlejuice alla nuova linea di case vacanze a tema cinematografico “Icons”.

La casa di Delia Deetz si trova nella realtà a Hillsborough Township, New Jersey, e l’annuncio presenta una serie di stanze che ricreano minuziosamente varie scene del classico del 1988 di Tim Burton. I clienti potranno ammirare lo opere di Delia ma anche fare un viaggio nell’aldilà e incontrare personaggi del film. Qui l’annuncio con tutte le foto.

I fan purtroppo non potranno però trascorrere la notte nella casa ma soggiorneranno in una struttura nelle vicinanze. In precedenza, nella serie Icons di Airbnb sono apparse la casa di Prince in Purple Rain, la X Mansion degli X Men e la villa del Principe di Bel Air.