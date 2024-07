Annie Bezikian, a (new) star is born

A new star is born. Annie Bezikian, classe 2006, a soli 18 anni ha già lavorato con artisti del calibro di Harvey Keitel, Jean Claude Van Damme, James Franco, Mike Tyson, Bella Thorne e Olga Kurylenko. E la sua strada nel mondo del cinema internazionale è appena cominciata.

Ha mosso i suoi primi passi sul grande schermo a 16 anni, recitando nel film Paradox Effect di Scott Weintrob, un thriller con Harvey Keitel e Olga Kurylenko che uscirà nelle sale statunitensi a settembre. Ha lavorato anche nel film Kill’em All 2, sequel del successo cult di Jean Claude Van Damme, distribuito da Sony Pictures. Entrambi i titoli sono produzioni ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

Da poco ha concluso le riprese del film Bunny-Man di Giorgio Bruno, sempre di produzione ILBE, al fianco di James Franco e Mike Tyson, e presto la vedremo anche in un altro progetto cinematografico ancora top secret.

A dicembre 2023 ha vinto il premio come miglior artista emergente (Breakout actress of the year) al Capri-Hollywood Film Festival alla presenza del premio Oscar Bobby Moresco (vincitore nel 2006 per la miglior sceneggiatura di Crash – Contatto fisico di Paul Haggis), che le ha consegnato personalmente il riconoscimenti. Tra i premiati spiccavano i nomi di talenti del calibro di Matteo Garrone, Bradley Cooper e Greta Gerwig.

«Scoprire talenti nazionali e internazionali e sostenerli durante la loro carriera è da sempre la nostra mission», ha dichiarato Andrea Iervolino, CWO di ILBE. «Siamo fieri che Annie Bezikian abbia ricevuto questo premio nel contesto del Capri, Hollywood – The International Film Festival, diretto come sempre in modo impeccabile dal fondatore Pascal Vicedomini: è un riconoscimento che conferma la grande professionalità di Annie come artista e interprete di successo e dimostra che il nostro lavoro sta andando nella giusta direzione».

E il sogno di Hollywood è appena iniziato…