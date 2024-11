Alec Baldwin ha rivelato di non aver ancora visto ‘Rust’: «È la cosa più difficile che abbia mai affrontato»

Alec Baldwin ha rivelato di non voler guardare la versione finale di Rust, il tormentato western che finalmente sarà presentato in anteprima tre anni dopo la morte accidentale sul set della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

In una nuova intervista con Variety, Baldwin ha parlato del completamento del film tra vari procedimenti civili e penali, affrontando anche l’idea sbagliata secondo cui starebbe traendo profitto dal progetto. “Questa è ovviamente la cosa più difficile che abbia mai affrontato in vita mia”, ha detto Baldwin, aggiungendo: “Il film non sta in piedi da solo. Sarà sempre messo in ombra da quello che è successo”.

Quando gli è stato chiesto se avesse visto il film, che ha appena debuttato a un festival in Polonia, Baldwin ha risposto: “No, non ho visto il final cut. Mi hanno mandato un montato grezzoo, prima che tutto diventasse più spiacevole e difficile. Quindi non ho visto il film. Ma, ancora una volta, spero che esca, che debutti. Che restituisca i soldi ai suoi investitori. Non vorrei mai che queste persone che hanno creduto nel progetto venissero lasciate a bocca asciutta. E spero che il film venga venduto e che lui [Matt Hutchins, il marito di Halyna] riceva i suoi soldi”.

Ai tempi in cui i produttori di Rust risolsero una causa per omicidio colposo con il vedovo di Hutchins, Matt Hutchins, lo nominarono produttore esecutivo come parte dei termini dell’accordo. Secondo Baldwin, Matt possiede anche il film, o almeno una parte significativa. (“Il film è suo”, ha detto Baldwin. “Del marito, credo, che è l’unico proprietario del film, anche se potrei sbagliarmi”).

Su questo Baldwin si è opposto “all’idea che qualcuno abbia tratto profitto dalla vendita e dalla distribuzione del film”. Lo ha definito “palesemente falso”.

Anche se non l’ha menzionata per nome, è possibile che Baldwin stesse rispondendo ai commenti fatti di recente dalla madre di Hutchins, Olga Solovey. In una dichiarazione della scorsa settimana, Solovey ha affermato che Baldwin si è rifiutato di scusarsi per la morte accidentale di Hutchins e lo ha accusato di cercare di “trarre profitto ingiustamente” dalla tragedia. Solovey fa parte di un’altra causa illecita contro Baldwin e i produttori di Rust intentata dalla famiglia stretta di Hutchins che è ancora in corso.

A luglio un giudice del New Mexico ha respinto l’unica accusa di omicidio colposo contro Baldwin per la morte di Hutchins dopo che gli avvocati dell’attore hanno affermato che pubblici ministeri e investigatori avevano prove in mano. La decisione, confermata in ottobre, ha apparentemente posto fine al lungo procedimento penale contro Baldwin, anche se il procuratore speciale che si occupa del caso ha dichiarato di voler presentare appello. (Il caso è stato archiviato “con pregiudizio”, nel senso che se l’appello fallisce, Baldwin non potrà essere nuovamente accusato).

“Al di là delle vittime stesse, la cosa che più mi addolora è quello che ha fatto a mia moglie”, ha detto Baldwin. “Mia moglie è rimasta molto, molto traumatizzata da tutto questo. C’è stato molto dolore. Quando sei sposato con qualcuno e tutto va abbastanza bene, abbiamo sette figli… e il pavimento cede. È davvero spaventoso e molto inquietante. E stiamo cercando di dirizzare le vele per prendere il vento e allontanarci da queste situazioni”.

Da Rolling Stone US