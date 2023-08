Film maledetti: i set più tragici della storia del cinema

Ai confini della realtà

Steven Spielberg, John Landis, George Miller, Joe Dante 1983

Steven Spielberg, John Landis, George Miller e Joe Dante: sono i quattro (super) nomi ingaggiati per il film che omaggia l’omonima serie tv di culto andata in onda dal 1959 al 1964. Funestato da un dramma avvenuto in piena lavorazione: un elicottero precipitò e uccise tre attori, Vic Morrow e due bambini vietnamiti Myca Dinh e Renee Chen. I primi due vennero decapitati dalle pale dell’elicottero, mentre il terzo rimase schiacciato durante l’incidente. Tutto questo avvenne sul set dell’episodio diretto da Landis, che ebbe vari problemi legali dopo l’accaduto. La tragedia spronò Hollywood ad aumentare i controlli sui set: ma la storia avrebbe insegnato che non sarebbe finita lì.

Top Gun

Tony Scott 1986

Oggi il fatto è stato quasi sepolto nella memoria collettiva e cinematografica, ma il set del primo Top Gun, che avrebbe consacrato per sempre Tom Cruise, fu sconvolto da un incidente gravissimo. Art Scholl, istruttore di volo coinvolto nella produzione, restò ucciso durante le riprese, precipitando nell’oceano Pacifico da 900 metri di altezza mentre tentava un’acrobazia con il suo aereo. Non sono stati mai ritrovati né l’uomo né il velivolo.

Il corvo – The Crow

Alex Proyas 1994

È il 31 marzo del 1993. Le riprese del Corvo sono quasi finite. Mancano poche scene, tra cui quella, cruciale, dell’omicidio di Eric Draven, il personaggio interpretato da Brandon Lee. È Michael Massee, che dà il volto a Funboy, a dover sparare il colpo. Così succede. Lee si accascia, tutti pensano che stia dando prova della sua bravura. Invece, non si rialza più. Si scoprirà più tardi, nel corso delle indagini, che le pallottole finte caricate nell’arma contenevano in realtà vera polvere da sparo. Il resto lo sapete: la tragica fine di Brandon Lee ha reso lui un’icona e il film un cult senza fine. Ancora oggi, a trent’anni esatti dalla morte del suo protagonista.

xXx

Rob Cohen 2002

Siamo nel 2022, Vin Diesel è reduce dal successo del primo episodio di quello che sarebbe diventato uno dei franchise action più amati (e milionari) degli anni a venire: Fast and Furious. È sul set di xXx, diretto da Rob Cohen e con, tra gli altri, Samuel L. Jackson e la nostra Asia Argento, e qui succede l’incidente fatale. Harry O’Connor, stuntman e paracadutista nonché controfigura di Diesel in quella pellicola, si lancia da un’auto in volo con il paracadute ma finisce contro un ponte, morendo sul colpo. La scena è stata poi inclusa nel montaggio finale del film, ovviamente senza il tragico finale: pensate cosa succederebbe se lo facessero oggi…

Il cavaliere oscuro

Christopher Nolan 2008

Un set non tragico in sé, ma che si portò dietro uno strascico nerissimo. Le riprese del secondo episodio della trilogia sull’Uomo Pipistrello di Christopher Nolan inaugurata da Batman Begins erano finite da poco e, il 22 gennaio 2008, Heath Ledger venne trovato senza vita nel suo appartamento di New York in seguito a «un’intossicazione acuta provocata dagli effetti combinati di ossicodone, idrocodone, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina», come dice l’autopsia effettuata dalla polizia. Si ipotizzò che il processo di Ledger per entrare nel personaggio di Joker avesse contribuito a farlo precipitare in una spirale darkissima. Nolan non tagliò nessuna delle scene del film con Ledger, che vinse un Oscar postumo per la sua performance.

Deadpool 2

David Leitch 2018

Il cinecomic più demenziale di casa Marvel/Sony per una volta ha fatto tutt’altro che ridere. Nel 2017, durante la lavorazione del secondo capitolo, la stuntwoman 32enne Joi Harris rimase uccisa a Vancouver, sbalzata dalla motocicletta che stava guidando; successivamente, si schiantò contro la finestra di un edificio nelle vicinanze, causa fatale della sua morte. Dopo le indagini sulla morte della donna, la TCF Vancouver Productions LTD fu costretta a pagare quasi 300mila dollari: la società era stata ritenuta colpevole di non aver fornito la sicurezza necessaria sul luogo di lavoro.

Rust

Joel Souza 2023

“Non punterei mai una pistola contro qualcuno per poi premere il grilletto”, ha dichiarato Alec Baldwin, protagonista involontario dell’ultima grande tragedia avvenuta su un set americano. È stato proprio lui a sparare il colpo che uccise Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film Rust. Come nel caso del Corvo, l’arma che aveva in mano era stata caricata con proiettili veri. Baldwin è stato accusato di omicidio colposo alla fine dello scorso anno, ma nella primavera del 2023 l’accusa è caduta e l’attore è stato definitivamente scagionato dal caso. Le riprese sono ricominciate all’inizio di quest’anno: non sappiamo ancora quando uscirà il film.