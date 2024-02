Che cosa sappiamo del processo ad Alec Baldwin per l’incidente sul set di ‘Rust’

Era l’ottobre del 2021 quando Alec Baldwin rimase coinvolto in un incidente fatale sul set di Rust di Joel Souza: mentre imbracciava la replica di una pistola Colt .45 durante alcune prove, l’arma da fuoco emise un colpo, centrando la direttrice della fotografia Halyna Hutchins (42 anni all’epoca) e il regista con un proiettile al piombo. Salvo Souza, mentre per Hutchins il colpo si rivelò mortale.

Circa un mese dopo l’incidente, Baldwin aveva dichiarato di non aver premuto il grilletto: «No, no, no, no, no. Non punterei mai una pistola contro qualcuno, e non premerei mai un grilletto per sparare a nessuno». Aggiungendo poi: «Qualcuno ha inserito un vero proiettile nella pistola. Un proiettile che non avrebbe nemmeno dovuto essere sul set».

Nel giro di verifiche e avvocati a seguito dell’incidente fu più volte indagato lo stato dell’arma affidata a Baldwin, che avrebbe dovuto essere caricata, sì, ma con solo un vero proiettile e cinque “dummies”, proiettili finti. Nel 2023, le accuse per omicidio colposo contro Baldwin erano decadute dopo che una perizia aveva accertato che la pistola fosse stata modificata, rendendola dunque più pericolosa e meno gestibile.

Ma, proprio questo gennaio, la vicenda è ripresa quando un Gran Giurì del New Mexico ha di nuovo aperto il capo d’imputazione contro Baldwin. Per le leggi dello Stato, se trovato colpevole l’attore potrebbe scontare fino a 18 mesi in carcere. Questa volta, a essere accusata di omicidio colposo è anche Hannah Gutierrez Reed, l’armaiola di Rust, che si sarebbe occupata di preparare la pistola di Baldwin.

L’attore si è dichiarato innocente, e la sua udienza è programmata per l’inizio di luglio di quest’anno. Intanto, lunedì è cominciato il processo a Gutierrez Reed, che si è parimenti dichiarata innocente, sostenendo di non poter sapere che non tutti i proiettili inseriti nell’arma fossero finti. I lavori del suo processo dovrebbero durare fino a questo 6 marzo.