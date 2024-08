Le grandi abbuffate: quando eros e cibo si incontrano (al cinema)

Proprio quando credevamo di non poter superare i golden standard stabiliti da Nigella Lawson per questi vermicelli di pasta fritti e inzuccherati (avete presente quando li immerge nel cioccolato?), Luca Guadagnino ci ha portato questa scena di Challengers. Dove non solo tutti i dubbi sulla natura della relazione tra i protagonisti maschili Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O’Connor) sono fugati dal modo in cui lo addentano e da come si avvicinano con le sedie; ma dove l’appetito sale, sia per qualcosa di dolce che stuzzichi sia per what’s to come nel triangolo per eccellenza del 2024.

Non di solo pane vive l’uomo, ma anche di vino. E per questo la scena della pigiatura dell’uva nel Profumo del mosto selvatico assume tanta importanza. Non solo: tra gonne alzate, piedi inzaccherati e ancheggiamenti ammiccanti, quando i vapori zuccherini cominciano ad alzarsi anche il rito di paese si trasforma… be’, sempre in un rito di paese, solo un po’ più divertente.

vendemmia - il profumo del mosto selvatico

Club (sandwich) classics

Harry, ti presento Sally… 1989

I sandwich di Katz’s Deli, a New York, non hanno bisogno di presentazioni, l’orgasmo femminile forse sì. Questa la lezione che Meg Ryan impartisce a Billy Crystal in una delle scene più cult degli anni ’80/’90. E che, se fosse per noi, ogni sedicente gourmand dovrebbe mandare a memoria, perché alla fine il senso del cibo, calorie a parte, sta tutto qui.

«Harry ti presento Sally» la scena cult del finto orgasmo

Cherry on top

C’era una volta in America 1984

Ok, licenza poetica: Patsy Goldberg è solo un ragazzino, come lo è il suo paramour a pagamento Peggy, che per una charlotte russe, ha promesso, esaudirà ogni suo desiderio. Siamo nel Bronx degli anni ’20, e cinque centesimi di graziosissima tortina sono pura follia economica per gli squattrinati protagonisti del kolossal di Sergio Leone. E infatti, per Patsy il gioco non vale la candela: preferisce sbafarsi tutto il dolcetto, ciliegina compresa, prima che Peggy possa uscire di casa. Chi non lo comprende?

Once Upon A Time In America-Cake Scene

Uno, nessuno, centomila

In the Mood for Love 2000

Non una scena, ma un intero film di costellazioni che si rompono a riformano attorno alla tavola della cena (ma non solo). In the Mood for Love di Wong Kar-Wai è una lezione sull’amore, sulla seduzione, sull’ineffabilità dei sentimenti legati alla personalità, che cambia a ogni piè, anzi forchetta, sospinta. Quindi assicuratevi di guardarlo a stomaco vuoto.

In The Mood For Food.

