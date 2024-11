Ha finalmente un titolo la canzone più misteriosa di Internet, quella che dal 2017 migliaia di fan hanno cercato di identificare. È un pezzo new wave, che era stato registrato da una radio tedesca nei primi anni ’80. Si chiama Subways of Your Mind ed è suonato dai Fex. Lo ha scoperto l’utente di Reddit Marijn1412. Un membro dei Fex ha detto al giornale tedesco Tz che il brano è effettivamente loro. C’è già aria di reunion per riregistrarlo.

La caccia alla canzone misteriosa è partita da un appassionato di musica di nome Darius S. di Wilhelmshaven, in Germania. Come molti, negli anni ’80 era solito ascoltare la radio e registrare su cassetta i pezzi che gli piacevano. Uno di questi nastri, la cosiddetta cassetta numero 4, conteneva principalmente novità del 1984 di gruppi come XTC e Cure. C’era anche un pezzo meno noto che gli piaceva e di cui non sapeva nulla. «Era solo una delle tante canzoni che avevo registrato senza sapere di chi fosse. Forse non ho sentito il lancio del dj o ne ho sentito solo una parte, perdendomi il nome dell’artista. Tutto può essere».

Nel 2007 Lydia, la sorella di Darius, ha digitalizzato e caricato su Internet un frammento della traccia. Nei 12 anni successivi, la canzone è rimbalzata per il web senza venire mai identificata. Nel 2019, un sedicenne di San Paolo, in Brasile, si è imbattuto nel pezzo e lo ha caricato su YouTube e su diversi Subreddit, contribuendo a rendere virale la ricerca di titolo e autore della Most Mysterious Song on the Internet.

Marijn1412, l’utente che ha identificato Subways of Your Mind, ha spiegato in un post che ha iniziato a capirci qualcosa dopo aver letto un vecchio articolo sui Fex (che erano di Kiel, in Germania) in cui si è imbattuto cercando informazioni sui gruppi che avevano suonato a un evento annuale chiamato Hörfest. Ha contattato uno dei membri dei Fex e gli ha chiesto se avesse ancora qualche vecchia incisione, «e, sorpresa, c’era una canzone intitolata Subways of Your Mind», anche se in versione «leggermente diversa da quella che conosciamo».

«Dopo avergli spiegato via e-mail che quella era una famosissima canzone perduta, mi ha chiesto di non parlarne ancora pubblicamente, voleva prima consultarsi con gli altri membri della vecchia band. Nel frattempo, il brano è stato depositato presso la Gema (l’equivalente tedesco della Siae, ndt) e la gente ha iniziato ad accorgersene. Ma sono contento che i componenti del gruppo abbiano deciso di lasciarmi fare l’annuncio».

In contemporanea alla rivelazione di Marijn1412, Michael Hädrich dei Fex (che suonava le tastiere e la chitarra e faceva i cori) ha parlato della scoperta col quotidiano tedesco Tz, confermando la storia. Per dimostrare la paternità del brano, la band è in possesso di registrazioni di Subways of Your Mind sia in studio che in sala prove, e incisioni dal vivo di almeno due show in cui la canzone è stata suonata, nonché dichiarazioni dei membri e del loro vecchio agente che era presente in studio. E poi c’è la «voce inconfondibile del cantante».

Dopo essere stato contattato da Marijn1412, Hädrich ha interpellato i vecchi compagni di band, il bassista Norbert Ziermann e il chitarrista/cantante Ture Rückwart, che lavorano ancora nel mondo della musica (ha però perso i contatti con il batterista Hans Siever). «Siamo rimasti tutti molto sorpresi e stupiti dai commenti e dai messaggi davvero belli». Sarebbe di Rückwart il merito di aver avuto l’idea di base della canzone, che la band ha poi elaborato in sala prove. «Era uno dei pezzi forti del nostro repertorio».

Per quanto riguarda il futuro, Hädrich ha detto di essere in procinto di partire da Monaco (dove ora vive) per Kiel, dove si vedrà con Ziermann e Rückwart per definire un piano. Sono «tutti entusiasti dell’idea di riregistrare la canzone, insieme a una seconda». Stanno anche pensando di girare un video per Subways (la figlia di Hädrich ha detto che presto potrebbero fissare una session r/AMA su Reddit).

Il 2024 è stato un anno di grazia nel campo dell’identificazione delle canzoni “perdute”. Ad aprile è stato risolto il caso di un brano virale “lost wave” noto come Everyone Knows That (che ha tenuto in scacco gli ascoltatori fin dal 2012, quando ne è stato caricato sul forum WatZatSong un frammento di 17 secondi), solo perché qualcuno stava guardando un porno anni ’80. Il pezzo è stato ufficialmente identificato come Ulterior Motives di Christopher Saint Booth e Philip Adrian Booth. Era apparso nel film per adulti Angels of Passion del 1986.

Da Rolling Stone US.