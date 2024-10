Volete fare i fighi? Andate a sentire gli Ezra Collective a Milano

Il concerto di una band inglese davvero figa a un prezzo onesto a Milano. Sembra impossibile, ma è proprio così: gli Ezra Collective suoneranno ai Magazzini Generali il prossimo 27 ottobre.

Per chi non conoscesse la band, gli Ezra Collective sono un collettivo guidato dal batterista Femi Koleoso (già in tour coi Gorillaz dal 2020) e composto dal bassista TJ Koleoso, dal trombettista Ife Ogunjobi, dal sassofonista James Mollison e dal tastierista Joe Armon-Jones. Il loro suono è un delicato e groovoso mix di jazz, afrobeat, hip hop e soul. Come dire, super cool.

Dal 2019 la band ha pubblicato tre album, You Can’t Steal My Joy, Where I’m Meant to Be (che si è aggiudicato il prestigioso Mercury Prize come migliore album inglese dell’anno nel 2023 ) e Dance, No One’s Watching, quest’ultimo uscito a fine settembre e in grado di entrare nella top 10 inglese degli album più venduti nel Regno Unito.

Ezra Collective - N29 | A COLORS SHOW

Gli Ezra Collective sono anche una di quelle band amate dagli altri artisti e i vari featuring portati a casa dagli esordi a oggi contemplano infatti gli artisti più intrigati e rispettati del panorama inglese: Jorja Smith, Loyle Carner, i Kokoroko. Sampa The Great, Olivia Dean, Nao e, soprattutto, Emeli Sandé.

Gli Ezra Collective sono per chi ama Kendrick Lamar, ma anche Sun Ra, per chi apprezza le canzoni scritte bene e suonate ancora meglio. La loro unica data italiana nel tour diDance, No One’s Watching, prodotta da Vivo Concerti, è quindi un evento imperdibile.

I biglietti per il concerto degli Ezra Collective di domenica 27 ottobre ai Magazzini Generali sono disponibili su TicketOne a questo link.